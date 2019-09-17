США вирішують, як реагувати на терористичну атаку в Саудівській Аравії

США разом з партнерами опрацьовують реакцію на атаки в Саудівській Аравії.

Джерело: твіттер глави Пентагону.

США у співпраці з партнерами вивчають питання, які дії слід зробити у відповідь на атаки в минулі вихідні проти нафтових підприємств Саудівської Аравії, заявив глава Пентагону Марк Еспер.

"Військові США, разом з міжвідомчою групою, працюють з нашими партнерами з приводу того, як реагувати на безпрецедентні атаки і захистити заснований на правилах міжнародний порядок, який підриває Іран", - написав він у твіттері.

Еспер зазначив, що на цьому тижні обговорив з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салманом і з міністром оборони Іраку Наджі Аль-Шаммар атаки проти нафтової індустрії Саудівської Аравії.

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