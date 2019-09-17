США вирішують, як реагувати на терористичну атаку в Саудівській Аравії
США разом з партнерами опрацьовують реакцію на атаки в Саудівській Аравії.
Джерело: твіттер глави Пентагону.
США у співпраці з партнерами вивчають питання, які дії слід зробити у відповідь на атаки в минулі вихідні проти нафтових підприємств Саудівської Аравії, заявив глава Пентагону Марк Еспер.
"Військові США, разом з міжвідомчою групою, працюють з нашими партнерами з приводу того, як реагувати на безпрецедентні атаки і захистити заснований на правилах міжнародний порядок, який підриває Іран", - написав він у твіттері.
Еспер зазначив, що на цьому тижні обговорив з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салманом і з міністром оборони Іраку Наджі Аль-Шаммар атаки проти нафтової індустрії Саудівської Аравії.
Нагадаємо:
- В ніч на 14 вересня в Саудівській Аравії на території одного з найбільших в світі нафтопереробних заводів компанії Saudi Aramco в результаті атаки безпілотників сталася пожежа.
- В результаті видобуток нафти в країні скоротився вдвічі - це близько 5% добового видобутку нафти у світі.
- Відповідальність за напад взяли повстанці-хусити з Ємену. Вони заявили, що при атаці було використано 10 безпілотників і що вона стала відповіддю на участь Саудівської Аравії в єменському збройному конфлікті.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua