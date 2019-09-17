США вирішують, як реагувати на терористичну атаку в Саудівській Аравії

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Вівторок, 17 вересня 2019, 05:21

США разом з партнерами опрацьовують реакцію на атаки в Саудівській Аравії.

Джерело: твіттер глави Пентагону.

США у співпраці з партнерами вивчають питання, які дії слід зробити у відповідь на атаки в минулі вихідні проти нафтових підприємств Саудівської Аравії, заявив глава Пентагону Марк Еспер.

"Військові США, разом з міжвідомчою групою, працюють з нашими партнерами з приводу того, як реагувати на безпрецедентні атаки і захистити заснований на правилах міжнародний порядок, який підриває Іран", - написав він у твіттері.

Еспер зазначив, що на цьому тижні обговорив з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салманом і з міністром оборони Іраку Наджі Аль-Шаммар атаки проти нафтової індустрії Саудівської Аравії.

Нагадаємо:

  • В ніч на 14 вересня в Саудівській Аравії на території одного з найбільших в світі нафтопереробних заводів компанії Saudi Aramco в результаті атаки безпілотників сталася пожежа.
  • В результаті видобуток нафти в країні скоротився вдвічі - це близько 5% добового видобутку нафти у світі.
  • Відповідальність за напад взяли повстанці-хусити з Ємену. Вони заявили, що при атаці було використано 10 безпілотників і що вона стала відповіддю на участь Саудівської Аравії в єменському збройному конфлікті.

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Теми: США нафта тероризм


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