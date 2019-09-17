На Вінничині 35 дітей отруїлись у шкільній їдальні

У Вінницькій області госпіталізували 40 осіб, з них 35 дітей, які вживали їжу у шкільній їдальні м. Козятин.

Джерело: сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Дослівно: "Протягом 14-16 вересня до інфекційного відділення Козятинської ЦРЛ з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізовано 40 осіб (з них 35 дітей), які вживали їжу в шкільній їдальні у ЗОШ № 2 м. Козятин".

Деталі: Наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів. Про стан дітей і дорослих не повідомляється.