На Вінничині 35 дітей отруїлись у шкільній їдальні

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Вівторок, 17 вересня 2019, 11:13

У Вінницькій області госпіталізували 40 осіб, з них 35 дітей, які вживали їжу у шкільній їдальні м. Козятин.

Джерело: сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Дослівно: "Протягом 14-16 вересня до інфекційного відділення Козятинської ЦРЛ з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізовано 40 осіб (з них 35 дітей), які вживали їжу в шкільній їдальні у ЗОШ № 2 м. Козятин".

Деталі: Наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів. Про стан дітей і дорослих не повідомляється.

Українська правда

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Теми: Вінницька область діти освіта


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