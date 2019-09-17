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В Винницкой области 35 детей отравились в школьной столовой

Вторник, 17 сентября 2019, 11:13

В Винницкой области госпитализировали 40 человек, из них 35 детей, которые употребляли пищу в школьной столовой г. Козятин.

Источник: сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Дословно: "В течение 14-16 сентября в инфекционное отделение Козятинской ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 40 человек (из них 35 детей), принимавших пищу в школьной столовой в СОШ № 2 г. Козятин".

Детали: Сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. О состоянии детей и взрослых не сообщается.

Украинская правда

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Темы: Винницкая областьдетиобразование
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