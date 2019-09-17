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Facebook знешкодив в Україні "фабрику тролів"

Вівторок, 17 вересня 2019, 12:10
Facebook знешкодив в Україні фабрику тролів

Facebook призупинив в Україні діяльність акаунтів і груп, які вели скоординовані кампанії з дезінформації. Серед заблокованих - сторінки інформаційних сайтів "Знай", Politeka і Hyser.

Про це пише Liga.Tech.

В цілому Facebook видалив 168 акаунтів, 149 сторінок, 79 груп. У них було в сукупності близько 4,2 млн фоловерів. Приблизно 400 тисяч акаунтів приєдналися до груп. Сторінки і групи керувалися фейковими акаунтами, а імена постійно змінювалися.

Глава політики кібербезпеки Facebook Натаніель Глейхер заявив, що ідентифікувати велику кампанію вдалося на основі поведінкового аналізу підозрюваних, а не змісту контенту.

За його словами, в ході розслідування вдалося встановити, що вилучені акаунти пов'язані з українським PR-агентством Pragmatico.

"Я думаю, що вони розташовані в Києві. Але цей факт я б двічі перевірив", - уточнив Глейхер.

За даними Глейхера, бюджет, витрачений на рекламу в Facebook та Instagram, становить приблизно 1,6 млн доларів.

Наприклад один з найдорожчих дописів на виборах був розміщений в фан-групі "Я за Тимошенко - Фан Клуб". Він називався "Якщо ти за перемогу України - тисни лайк". Він приніс мільйон показів і міг обійтися, за оцінками Facebook, в 10-50 тис. доларів. Інші пости політиків, як правило, коштували в десятки разів менше.

Глейхер підозрює, що організатори кампанії направляли людей за межі Facebook на сайти, які позиціонувалися як новинні. Примітно, що в прикладах видалених сторінок виявилися акаунти видань Znaj.ua, Politeka, Hyser. Тепер вони не працюють.

Глейхер опублікував скріни деяких постів.

 

Він додає, що PR-компанія не працювала на якогось конкретного політика чи бізнес. За словами менеджера, фірма працювала з різними клієнтами з метою заробити гроші. І розкручувала такі теми як спорт, знаменитості, шоу-біз, політика та економіка.

 

Подібні фірми Facebook викривав в Ізраїлі та Філіппінах. Глейхер підкреслює, що українська кампанія не має зв'язку із зовнішнім світом і не є частиною інформаційної війни з боку Росії.

Економічна правда

Теми: facebookЗМІУкраїнапропаганда
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