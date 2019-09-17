Facebook приостановил в Украине деятельность аккаунтов и групп, которые вели скоординированные кампании по дезинформации. Среди заблокированных - страницы информационных сайтов "Знай", Politeka и Hyser.

Об этом пишет Liga.Tech.

В общей сложности Facebook удалил 168 аккаунтов, 149 страниц, 79 групп. У них было в совокупности около 4,2 млн фолловеров. Примерно 400 тысяч аккаунтов присоединились к группам. Страницы и группы управлялись фейковыми аккаунтами, а имена постоянно менялись.

Глава политики кибербезопасности Facebook Натаниель Глейхер заявил, что идентифицировать обширную кампанию удалось на основе поведенческого анализа подозреваемых, а не содержания контента.

По его словам, в ходе расследования удалось установить, что удалённые аккаунты связаны с украинским PR-агентством Pragmatico.

"Я думаю, что они расположены в Киеве. Но этот факт я бы дважды проверил", - уточнил Глейхер.

По данным Глейхера, бюджет, потраченный на рекламу в Facebook и Instagram, составляет примерно 1,6 млн долларов.

К примеру один из самых дорогих постов на выборах был размещен в фан-группе "Я за Тимошенко - Фан Клуб". Он назывался "Если ты за победу Украины - жми лайк". Он принес миллион показов и мог обойтись, по оценкам Facebook, в 10 тыс -50 тыс долларов. Другие посты политиков, как правило, стоили в десятки раз меньше.

Глейхер подозревает, что организаторы кампании направляли людей за пределы Facebook на сайты, которые позиционировались как новостные. Примечательно, что в примерах удаленных страниц оказались аккаунты изданий Znaj.ua, Politeka, Hyser. Теперь они не работают.

Глейхер опубликовал скрины некоторых постов.

Он добавляет, что PR-компания не работала на какого-то конкретного политика или бизнес. По словам менеджера, фирма работала с различными клиентами с целью заработать деньги. И раскручивала такие темы как спорт, знаменитости, шоу-биз, политика и экономика.

Подобные фирмы Facebook разоблачал в Израиле и Филиппинах. Глейхер подчеркивает, что украинская кампания не имеет связи с внешним миром и не является частью информационной войны со стороны России.

Экономическая правда