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В Україну йде холод, дощ і сильний вітер

Вівторок, 17 вересня 2019, 12:08

У найближчі дні погоду в Україні визначатимуть антициклон Hanneke та циклон Ignaz, тому очікуються періодичні дощі, сильний вітер і похолодання.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook, сайт Укргідрометцентру.

Пряма мова Діденко: "Україна опиниться між потужним антициклоном над Великою Британією та масштабною циклонічністю на північному сході. Між антициклоном Hanneke та циклоном Ignaz. І ось поки ці два поважні атмосферні джентльмени змагатимуться за зони впливу, усі, хто між ними… відчуватимуть наслідки цієї боротьби – сильний, до штормового, вітер".

Деталі: 18 вересня в Україні очікується дощ, вдень +11+15 градусів, на півдні +15+21 градус, в Криму до +25 градусів. Пориви вітру сягатимуть 15-22 м/с. 

 

У Києві у середу буде волого, холодно та вітряно, вдень до +11+13 градусів.

Така ж погода утримається і 19-21 вересня. 

 

Водночас, за прогнозом Діденко, на наступному тижні в Україну знову повернеться сонячна та тепла погода.

Ірина Балачук, УП
Теми: погода
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