В Україну йде холод, дощ і сильний вітер

16698 переглядів
Вівторок, 17 вересня 2019, 12:08

У найближчі дні погоду в Україні визначатимуть антициклон Hanneke та циклон Ignaz, тому очікуються періодичні дощі, сильний вітер і похолодання.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook, сайт Укргідрометцентру.

Пряма мова Діденко: "Україна опиниться між потужним антициклоном над Великою Британією та масштабною циклонічністю на північному сході. Між антициклоном Hanneke та циклоном Ignaz. І ось поки ці два поважні атмосферні джентльмени змагатимуться за зони впливу, усі, хто між ними… відчуватимуть наслідки цієї боротьби – сильний, до штормового, вітер".

Деталі: 18 вересня в Україні очікується дощ, вдень +11+15 градусів, на півдні +15+21 градус, в Криму до +25 градусів. Пориви вітру сягатимуть 15-22 м/с. 

 

У Києві у середу буде волого, холодно та вітряно, вдень до +11+13 градусів.

Така ж погода утримається і 19-21 вересня. 

 

Водночас, за прогнозом Діденко, на наступному тижні в Україну знову повернеться сонячна та тепла погода.

Ірина Балачук, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: погода


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Похолодання насувається: в Карпатах випаде мокрий сніг 16 вересня 2019, 13:06
В Україні похолодало, але поки сухо 14 вересня 2019, 23:28
Насувається похолодання, літнє тепло затримається в двох регіонах 13 вересня 2019, 12:20
Усі новини
Головні новини
Конституційний суд обрав нового голову
Північнокорейські моряки напали на прикордонників РФ, є поранені – РосЗМІ
Ткаченко: Уряд призначив перевірку мерії Києва
У Зеленського створили Раду медійників: деяких журналістів обрали без їхнього відома
Усі новини
здоров'я

4 рази в тиждень упродовж 25 років. Чому нам потрібно пити чай

здоров'я

Волосся випадає! Чому та що з цим робити?

думка

Чому собаки інколи мають такий сумний погляд?