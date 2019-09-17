В Украину идет холод, дождь и сильный ветер

В ближайшие дни погоду в Украине будут определять антициклон Hanneke и циклон Ignaz, поэтому ожидаются периодические дожди, сильный ветер и похолодание.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, сайт Укргидрометцентра.

Прямая речь Диденко: "Украина окажется между мощным антициклоном над Великобританией и масштабной циклоничностью на северо-востоке. Между антициклоном Hanneke и циклоном Ignaz. И вот пока эти два уважаемые атмосферные джентльмены будут бороться за зону влияния, все, кто между ними... ощутят последствия этой борьбы – сильный, до штормового, ветер".

Детали: 18 сентября в Украине ожидается дождь, днем ​​+11+15 градусов, на юге +15+21 градус, в Крыму до +25 градусов. Порывы ветра будут достигать 15-22 м/с.

В Киеве в среду будет влажно, холодно и ветрено, днем ​​до +11+13 градусов.

Такая же погода сохранится и 19-21 сентября.

В то же время, по прогнозу Диденко, на следующей неделе в Украину снова вернется солнечная и теплая погода.