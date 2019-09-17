Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину идет холод, дождь и сильный ветер

Вторник, 17 сентября 2019, 12:08

В ближайшие дни погоду в Украине будут определять антициклон Hanneke и циклон Ignaz, поэтому ожидаются периодические дожди, сильный ветер и похолодание.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, сайт Укргидрометцентра.

Прямая речь Диденко: "Украина окажется между мощным антициклоном над Великобританией и масштабной циклоничностью на северо-востоке. Между антициклоном Hanneke и циклоном Ignaz. И вот пока эти два уважаемые атмосферные джентльмены будут бороться за зону влияния, все, кто между ними... ощутят последствия этой борьбы – сильный, до штормового, ветер".

Детали: 18 сентября в Украине ожидается дождь, днем ​​+11+15 градусов, на юге +15+21 градус, в Крыму до +25 градусов. Порывы ветра будут достигать 15-22 м/с. 

 

В Киеве в среду будет влажно, холодно и ветрено, днем ​​до +11+13 градусов. 

Такая же погода сохранится и 19-21 сентября. 

 

В то же время, по прогнозу Диденко, на следующей неделе в Украину снова вернется солнечная и теплая погода.

Ирина Балачук, УП
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
погода
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Последние новости
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
Все новости...
Реклама: