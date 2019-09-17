Затримали підозрюваних у гучному вбивстві трирічної давнини
Правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві директора українського представництва відомої німецької компанії Сaparol, яке було скоєне ще у 2016 році.
Джерело: прес-служба прокуратури Київської області
Дослівно: "Прокуратурою Київської області спільно з ГУ НП в Київській області затримано учасників злочинної організації, які займались замовними вбивствами".
Деталі: Зазначається, що затримання відбулося у вівторок, 17 вересня.
За даними слідства, ще у 2016 році члени вказаної злочинної групи вбили директора української компанії німецького концерну Сaparol Павла Зможного.
У слідства є "обґрунтовані підозри", що на рахунку вказаних осіб є ще одне замовне вбивство, скоєне в січні поточного року, яке також розкрито.
Наразі правоохоронці шукають інших учасників злочинної організації.
Що було раніше:
- 20 вересня 2016 року в селі Крушинка Васильківського району біля одного з дачних кооперативів було знайдено мертвого чоловіка.
- Пізніше з'ясувалося, що це був директор фірми CAPAROL в Україні Павло Зможний.
- Поліція розслідувала цю справу як вбивство на замовлення.
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