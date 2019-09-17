Затримали підозрюваних у гучному вбивстві трирічної давнини

Правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві директора українського представництва відомої німецької компанії Сaparol, яке було скоєне ще у 2016 році.

Джерело: прес-служба прокуратури Київської області

Дослівно: "Прокуратурою Київської області спільно з ГУ НП в Київській області затримано учасників злочинної організації, які займались замовними вбивствами".

Деталі: Зазначається, що затримання відбулося у вівторок, 17 вересня.

За даними слідства, ще у 2016 році члени вказаної злочинної групи вбили директора української компанії німецького концерну Сaparol Павла Зможного.

Павло Зможний

У слідства є "обґрунтовані підозри", що на рахунку вказаних осіб є ще одне замовне вбивство, скоєне в січні поточного року, яке також розкрито.

Наразі правоохоронці шукають інших учасників злочинної організації.

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