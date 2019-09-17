Задержали подозреваемых в громком убийстве трехлетней давности

Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве директора украинского представительства известного немецкого концерна Сaparol, которое было совершено еще в 2016 году.

Источник: пресс-служба прокуратуры Киевской области

Дословно: "Прокуратурой Киевской области совместно с ГУ НП в Киевской области задержаны участники преступной организации, которые занимались заказными убийствами".

Детали: Отмечается, что задержание произошло во вторник, 17 сентября.

По данным следствия, еще в 2016 году члены указанной преступной группы убили директора украинской компании немецкого концерна Сaparol Павла Зможного.

Павел Зможный

У следствия есть "обоснованные подозрения", что на счету указанных лиц есть еще одно заказное убийство, совершенное в январе текущего года, которое также раскрыто.

Сейчас правоохранители ищут других участников преступной организации.

Что было раньше: