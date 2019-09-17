Задержали подозреваемых в громком убийстве трехлетней давности
Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве директора украинского представительства известного немецкого концерна Сaparol, которое было совершено еще в 2016 году.
Источник: пресс-служба прокуратуры Киевской области
Дословно: "Прокуратурой Киевской области совместно с ГУ НП в Киевской области задержаны участники преступной организации, которые занимались заказными убийствами".
Детали: Отмечается, что задержание произошло во вторник, 17 сентября.
По данным следствия, еще в 2016 году члены указанной преступной группы убили директора украинской компании немецкого концерна Сaparol Павла Зможного.
У следствия есть "обоснованные подозрения", что на счету указанных лиц есть еще одно заказное убийство, совершенное в январе текущего года, которое также раскрыто.
Сейчас правоохранители ищут других участников преступной организации.
Что было раньше:
- 20 сентября 2016 года в селе Крушинка Васильковского района возле одного из дачных кооперативов был найден мертвый мужчина.
- Позже выяснилось, что это был директор фирмы CAPAROL в Украине Павел Зможный.
- Полиция расследовала это дело как заказное убийство.
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