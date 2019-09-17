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У МЗС Чехії назвали приватним візит чеської делегації до Криму

Вівторок, 17 вересня 2019, 13:47

Нещодавня поїздка громадян Чехії до Криму, анексованого Росією, носила "виключно приватний, а не офіційний характер, і чехи не порушували чеські закони".

Про це заявили в МЗС Чехії, повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Radio Praha.

Посольство України в Чехії раніше закликало компетентні чеські органи засудити відвідини Криму деякими чеськими громадянами, зокрема представниками керівництва так званої "Світової ради Підкарпатських русинів".

Більшість учасників цієї групи вже не вперше порушують українське законодавство стосовно порядку в’їзду в Крим, зазначили дипломати України.

МЗС Чехії закликало чеських громадян під час своїх подорожей "поважати закони іноземних держав, зокрема України". Прессекретарка зовнішньополітичного відомства Зузана Штіхова підкреслила, що "чеська дипломатія протягом довгого часу не рекомендує громадянам здійснювати туристичні поїздки в Крим, що йдуть врозріз із законами України".

Нагадаємо, особи з числа керівництва т.зв. "Світової ради Підкарпатських русинів" нещодавно зустрілися з президентом Чеської Республіки Мілошем Земаном, що також викликало протест з боку Києва.

Ця організація діє в руслі та під керівництвом Кремля з метою дестабілізації ситуації в Україні, заявили в посольстві.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що "в рамках візиту в Крим до Євпаторії приїхала делегація з Чехії", до складу якої увійшли представники "торгової палати міста Усті-над-Лабем, громадські працівники та члени Чеського союзу борців за свободу".

Теми: ЧехіяМЗСКрим
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