В МИД Чехии назвали частным визит чешской делегации в Крым

1132 просмотра
Вторник, 17 сентября 2019, 13:47

Недавняя поездка граждан Чехии в Крым, аннексированный Россией, носила "исключительно частный, а не официальный характер, и чехи не нарушали чешские законы".

Об этом заявили в МИД Чехии, сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Radio Praha.

Посольство Украины в Чехии ранее призвало компетентные чешские органы осудить посещение Крыма некоторыми чешскими гражданами, в том числе представителями руководства так называемой "Всемирного совета Подкарпатских русинов".

Большинство участников этой группы уже не впервые нарушают украинское законодательство о порядке въезда в Крым, отметили дипломаты Украины.

МИД Чехии призвал чешских граждан во время своих путешествий "уважать законы иностранных государств, в частности Украины". Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Зузана Штихова подчеркнула, что "чешская дипломатия в течение долгого времени не рекомендует гражданам совершать туристические поездки в Крым, идущие вразрез с законами Украины".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Чехия МИД Крым


powered by lun.ua
Материалы по теме
МИД вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами по "автономии" Закарпатья 11 сентября 2019, 23:42
Президент Чехии принял делегацию русинов, говорили о "большей автономии" украинского Закарпатья 11 сентября 2019, 02:41
Чех, воюющий против Украины, потерял ногу, подорвавшись на мине 9 сентября 2019, 17:06
Все новости
Главные новости
Зеленский объявил выговор двум замам Богдана
Facebook обезвредил в Украине "фабрику троллей"
Гонтарева после поджога дома: Не вижу, чем мне поможет статус беженца
Коломойский о поджоге дома Гонтаревой: Теперь ее не выдадут
Все новости
Фото

Невероятные работы из ниток и пожелтевших листьев

здоровье

Волосы выпадают! Почему и что с этим делать?

мнение

Почему собаки иногда имеют такой печальный взгляд?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів