В МИД Чехии назвали частным визит чешской делегации в Крым

Недавняя поездка граждан Чехии в Крым, аннексированный Россией, носила "исключительно частный, а не официальный характер, и чехи не нарушали чешские законы".

Об этом заявили в МИД Чехии, сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Radio Praha.

Посольство Украины в Чехии ранее призвало компетентные чешские органы осудить посещение Крыма некоторыми чешскими гражданами, в том числе представителями руководства так называемой "Всемирного совета Подкарпатских русинов".

Большинство участников этой группы уже не впервые нарушают украинское законодательство о порядке въезда в Крым, отметили дипломаты Украины.

МИД Чехии призвал чешских граждан во время своих путешествий "уважать законы иностранных государств, в частности Украины". Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Зузана Штихова подчеркнула, что "чешская дипломатия в течение долгого времени не рекомендует гражданам совершать туристические поездки в Крым, идущие вразрез с законами Украины".