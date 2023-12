"Не зобов’язані знати англійську": у Львівській ОДА пояснили безграмотні вказівники

Департамент культури, національностей і релігій Львівської ОДА погодив встановлення понад 50 туристичних вказівників в області з безграмотним перекладом англійською: "кивають" на необов’язкове знання іноземної.

Джерело: Zaxid.net, "Наші Гроші. Львів"

Пряма мова директорки департаменту культури ЛОДА Мирослави Туркало: "У нас не перекладацька агенція. Ми в тендері поставили те, що ми хочемо отримати. У нас департамент культури, а не міжнародних відносин, де всі зобов’язані знати англійську мову".

Деталі: На Львівщині вже другий рік поспіль реалізовують проект "Наша історія". В рамках цієї програми департамент культури провів у липні 2019 року тендер на виготовлення понад 50 різних вказівників у всій області – і практично усі вони виготовлені з помилками.

Так на в’їзді у місті Сколе встановили туристичний вказівник про члена ОУН Івана Бутковського з беззмістовним перекладом на англійську. Відтак замість "повітовий провідник" вийшло "air condition".

Наприклад, "криївка підпільної типографії УПА" переклали як "kryiviva satellite UPA typography", "перших боїв українського січового стрілецтва" як "the first boy of Ukrainian sich looking for the luck", а "братів" як "brathers".

Журналісти з’ясували, що мінімум семеро працівників департаменту культури ЛОДА бачили цей переклад ще перед тим, як вказівники почали виготовляти, оскільки саме вони затверджували умови тендеру.

Керівниця департаменту культури припустила, що її колеги з тендерного комітету могли не звернути увагу на переклад ознакувань на вказівниках. Туркало пояснила, що також не володіє англійською "на достатньому рівні".

Знання англійської мови не є обов’язковим для працівників цього департаменту. Хоча законодавство не забороняє долучати до роботи над тендерною документацією фахових перекладачів.

Компанія, яка виготовила вищевказані дорожні знаки, ТзОВ "Дорожні знаки" уже отримала майже 581 тис. грн з обласного бюджету.

Заступник директора компанії Ігор Прокоса підтвердив, що перекладом займались працівники фірми.

Пряма мова: "Перекладом займалися через Гугл, через все, що можна, і так вийшло. Наразі спеціалісти займаються більш коректним перекладом, і в найкоротші терміни ці помилки усунемо. Зрозумійте, текст складний, унікальний, і трошки не так щось вийшло".

Додатково: В той же час ТзОВ "Дорожні знаки" обіцяє протягом найближчого тижня власним коштом виготовити нові, коректні вказівники. А в майбутньому, як пообіцяла Мирослава Туркало, працівники її департаменту будуть уважніше ставитись до своєї роботи.