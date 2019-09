"Не обязаны знать английский": в Львовской ОГА объяснили безграмотные указатели

Департамент культуры, национальностей и религий Львовской ОГА согласовал установления более 50 туристических указателей в области с безграмотным переводом на английский: пеняют на необязательное знание иностранного.

Источник: Zaxid.net, "НашіГроші. Львів"

Прямая речь директора департамента культуры ЛОГА Мирославы Туркало: "У нас не переводческое агентство. Мы в тендере поставили то, что мы хотим получить. У нас департамент культуры, а не международных отношений, где все обязаны знать английский язык".

Детали: На Львовщине уже второй год подряд реализуют проект "Наша история". В рамках этой программы департамент культуры провел в июле 2019 года тендер на изготовление более 50 различных указателей во всей области - и практически все они изготовлены с ошибками.

Так на въезде в городе Сколе установили туристический указатель о члене ОУН Иване Бутковском с бессмысленным переводом на английский. Поэтому вместо "повітовий провідник" вышло "air condition".

Например, "криївка підпільної типографії УПА" перевели как "kryiviva satellite UPA typography", "перших боїв українського січового стрілецтва" как "the first boy of Ukrainian sich looking for the luck", а "братів" как "brathers".

Журналисты выяснили, что минимум семь работников департамента культуры ЛОГА видели этот перевод еще до того, как указатели начали изготавливать, поскольку именно они утверждали условия тендера.

Руководитель департамента культуры предположила, что ее коллеги из тендерного комитета могли не обратите внимание на перевод. Туркало объяснила, что также не владеет английским "на достаточном уровне".

Знание английского языка не ​​является обязательным для работников этого департамента. Хотя законодательство не запрещает привлекать к работе над тендерной документацией профессиональных переводчиков.

Компания, которая изготовила вышеуказанные дорожные знаки, ООО "Дорожные знаки" уже получила почти 581 тыс. грн из областного бюджета.

Заместитель директора компании Игорь Прокоса подтвердил, что переводом занимались работники компании.

Прямая речь: "Переводом занимались через Google, через все, что можно, и так получилось. Сейчас специалисты занимаются более корректным переводом, и в кратчайшие сроки эти ошибки мы устраним. Поймите, текст сложный, уникальный, и немножко не так-то получилось".

Дополнительно: ООО "Дорожные знаки" пообещало в течение ближайшей недели за свой счет изготовить новые, корректные указатели. А в будущем, как пообещала Мирослава Туркало, работники ее департамента будут внимательнее относиться к своей работе.