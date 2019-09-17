Корупція в Інституті раку: заввідділення і лікарю-онкологу оголосили підозри
Прокуратура повідомила про підозру завідувачу поліклінічного відділення Національного інститут раку та лікарю-онкологу, причетним до корупційних схем у медзакладі.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва у Facebook.
Слідство встановило, що двоє лікарів організували незаконну схему надання платних послуг у безплатному закладі. Вони переконували пацієнтів, що кількість медичних препаратів, закуплених за державні кошти, дуже обмежена, тож за сприяння в отриманні безкоштовних ліків медики вимагали від пацієнтів грошову винагороду, у тому числі під виглядом благодійної допомоги, у сумі від 1,5 до 18 тисяч гривень за один курс хіміотерапії.
Крім того, розповідають в прокуратурі, посадовці надавали вказівки іншим лікарям, яким чином проводити консультації з пацієнтами та їх родичами, щоб змусити їх сплачувати кошти за ліки, які вони мали б отримувати безоплатно.
"На даний час у кримінальному провадженні встановлено 7 потерпілих, яким завдано матеріальних збитків на суму близько 40 000 гривень", - кажуть правоохоронці.
Заввідділення і лікарю-онкологу повідомлено про підозру у кримінальних правопорушеннях передбачених статтями 184 та 191 Кримінального кодексу, а саме за фактами порушення права на безоплатну медичну допомогу та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому повторно.
Нагадаємо:
- Правоохоронці викрили групу лікарів Інституту раку на вимаганні хабарів від онкохворих за призначення безкоштовних ліків, у медустанові відбулися обшуки.
- За даними поліції, за призначення та видачу безкоштовних ліків, закуплених за державні кошти, медики вимагали у хворих від 3 до 70 тисяч гривень.
- Також лікарі брали "відкати" у компаній за перемогу у тендерах із закупівлі медикаментів для потреб інституту Раку. Суми сягали 15-20% від загальної вартості укладених угод.
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