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Коррупция в Институте рака: под подозрение попали завотделением и врач-онколог

Вторник, 17 сентября 2019, 18:53

Прокуратура сообщила о подозрении заведующему поликлинического отделения Национального института рака и врачу-онкологу, причастным к коррупционным схемам в медучреждении.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Следствие установило, что двое врачей организовали незаконную схему предоставления платных услуг в бесплатном заведении. Они убеждали пациентов, что количество медицинских препаратов, закупленных за государственные средства, очень ограничено, поэтому за содействие в получении бесплатных лекарств медики требовали от пациентов денежное вознаграждение, в том числе под видом благотворительной помощи, в сумме от 1,5 до 18 тысяч гривень за один курс химиотерапии.

Кроме того, рассказывают в прокуратуре, должностные лица давали указания другим врачам, каким образом проводить консультации с пациентами и их родственниками, чтобы заставить их платить деньги за лекарства, которые они должны получать бесплатно.

"В настоящее время в уголовном производстве установлены 7 потерпевших, которым причинен материальный ущерб на сумму около 40 000 гривен", - говорят правоохранители.

Завотделением и врачу-онкологу сообщено о подозрении в уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 184 и 191 Уголовного кодекса, а именно по фактам нарушения права на бесплатную медицинскую помощь и завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением совершенном повторно.

Напомним:

  • Правоохранители разоблачили группу врачей Института рака на вымогательстве взяток у онкобольных за назначение бесплатных лекарств, в медучреждении прошли обыски.
  • По данным полиции, за назначение и выдачу бесплатных лекарств, закупленных за государственные средства, медики требовали у больных от 3 до 70 000 гривен.
  • Также врачи брали "откаты" у компаний за победу в тендерах по закупке медикаментов для нужд Института рака. Суммы достигали 15-20% от общей стоимости заключенных сделок.

Украинская правда

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Темы: коррупцияздоровьемедицинаКиев
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