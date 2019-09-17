Коррупция в Институте рака: под подозрение попали завотделением и врач-онколог

Прокуратура сообщила о подозрении заведующему поликлинического отделения Национального института рака и врачу-онкологу, причастным к коррупционным схемам в медучреждении.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Следствие установило, что двое врачей организовали незаконную схему предоставления платных услуг в бесплатном заведении. Они убеждали пациентов, что количество медицинских препаратов, закупленных за государственные средства, очень ограничено, поэтому за содействие в получении бесплатных лекарств медики требовали от пациентов денежное вознаграждение, в том числе под видом благотворительной помощи, в сумме от 1,5 до 18 тысяч гривень за один курс химиотерапии.

Кроме того, рассказывают в прокуратуре, должностные лица давали указания другим врачам, каким образом проводить консультации с пациентами и их родственниками, чтобы заставить их платить деньги за лекарства, которые они должны получать бесплатно.

"В настоящее время в уголовном производстве установлены 7 потерпевших, которым причинен материальный ущерб на сумму около 40 000 гривен", - говорят правоохранители.

Завотделением и врачу-онкологу сообщено о подозрении в уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 184 и 191 Уголовного кодекса, а именно по фактам нарушения права на бесплатную медицинскую помощь и завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением совершенном повторно.

Напомним: