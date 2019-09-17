Прокуратура розслідує повідомлення про катування в поліції Ужгорода

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Вівторок, 17 вересня 2019, 19:00

Прокуратура Закарпатської області відкрила кримінальне провадження за повідомленням про катування правоохоронцями Ужгородського міськвідділку поліції двох мешканців Ужгорода.

Джерело: пресс-служба прокуратури Закарпатської області.

Дослівно: "Прокуратурою Закарпатської області зареєстровано кримінальне провадження за повідомленням місцевих інтернет - видань про катування правоохоронцями двох мешканців м.Ужгорода у міськвідділі поліції.

На разі, в рамках вказаного провадження перевіряється оприлюднена  інформація. За результатами досудового розслідування їй буде надана відповідна правова оцінка".

Деталі: Досудове розслідування доручено здійснювати управлінню ДБР розташованому у м. Львові (юрисдикція якого поширюється на територію Закарпатської області). Попередня правова кваліфікація за ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).

Що було раніше: Інформацію про катування у міськвідділку поліції напередодні оприлюднив у facebook активіст Олександр Пересоляк.

Він опублікував відео, на яких громадяни звинувачують працівників поліції Ужгородського міськвідділку у катуваннях.

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Теми: прокуратура Закарпаття поліція


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