Прокуратура розслідує повідомлення про катування в поліції Ужгорода

Прокуратура Закарпатської області відкрила кримінальне провадження за повідомленням про катування правоохоронцями Ужгородського міськвідділку поліції двох мешканців Ужгорода.

Джерело: пресс-служба прокуратури Закарпатської області.

Дослівно: "Прокуратурою Закарпатської області зареєстровано кримінальне провадження за повідомленням місцевих інтернет - видань про катування правоохоронцями двох мешканців м.Ужгорода у міськвідділі поліції.

На разі, в рамках вказаного провадження перевіряється оприлюднена інформація. За результатами досудового розслідування їй буде надана відповідна правова оцінка".

Деталі: Досудове розслідування доручено здійснювати управлінню ДБР розташованому у м. Львові (юрисдикція якого поширюється на територію Закарпатської області). Попередня правова кваліфікація за ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).

Що було раніше: Інформацію про катування у міськвідділку поліції напередодні оприлюднив у facebook активіст Олександр Пересоляк.

Він опублікував відео, на яких громадяни звинувачують працівників поліції Ужгородського міськвідділку у катуваннях.