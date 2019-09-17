Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура розслідує повідомлення про катування в поліції Ужгорода

Вівторок, 17 вересня 2019, 19:00

Прокуратура Закарпатської області відкрила кримінальне провадження за повідомленням про катування правоохоронцями Ужгородського міськвідділку поліції двох мешканців Ужгорода.

Джерело: пресс-служба прокуратури Закарпатської області.

Дослівно: "Прокуратурою Закарпатської області зареєстровано кримінальне провадження за повідомленням місцевих інтернет - видань про катування правоохоронцями двох мешканців м.Ужгорода у міськвідділі поліції.

На разі, в рамках вказаного провадження перевіряється оприлюднена  інформація. За результатами досудового розслідування їй буде надана відповідна правова оцінка".

Деталі: Досудове розслідування доручено здійснювати управлінню ДБР розташованому у м. Львові (юрисдикція якого поширюється на територію Закарпатської області). Попередня правова кваліфікація за ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).

Що було раніше: Інформацію про катування у міськвідділку поліції напередодні оприлюднив у facebook активіст Олександр Пересоляк.

Він опублікував відео, на яких громадяни звинувачують працівників поліції Ужгородського міськвідділку у катуваннях.

"Українська правда" в Threads

Теми: прокуратураЗакарпаттяполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
прокуратура
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
Дружині столичного наркодилера оголосили вирок за поширення роботи ППО
Незаконний сервіс дозволяв росіянам анонімно телефонувати в Україну
Останні новини
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
Усі новини...
Реклама: