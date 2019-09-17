Прокуратура расследует сообщения о пытках в полиции Ужгорода

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Вторник, 17 сентября 2019, 19:00

Прокуратура Закарпатской области открыла уголовное производство по сообщению о пытках правоохранителями Ужгородского горотдела полиции двух жителей Ужгорода.

Источник: пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Дословно: "Прокуратурой Закарпатской области зарегистрировано уголовное производство по сообщению местных интернет - изданий о пытках правоохранителями двух жителей Ужгорода в горотделе милиции.

На данный момент, в рамках указанного производства проверяется обнародована информация. По результатам предварительного расследования ей будет предоставлена ​​соответствующая правовая оценка ".

Детали: Досудебное расследование поручено осуществлять управлению ГБР расположенном в г.. Львове (юрисдикция которого распространяется на территорию Закарпатской области). Предварительная правовая квалификация по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Что было раньше: Информацию о пытках в горотделе полиции накануне обнародовал в facebook активист Александр Пересоляк.

Он опубликовал видео, на которых граждане обвиняют сотрудников полиции Ужгородского горотдела в пытках.

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Темы: прокуратура Закарпатье полиция


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