Путін назвав Ізраїль російськомовною державою
Президент Володимир Путін вважає Ізраїль російськомовним, оскільки в ньому проживає майже два мільйони росіян.
Джерело: промова Путіна на конгресі міжнародного єврейського благодійного фонду "Керен ха-Йесод" у Москві
Дослівно: "Громадяни Росії та Ізраїлю пов'язані сімейними, родинними, дружніми зв'язками.
Це справжня мережева спільна сім'я.
Майже два мільйони російськомовних громадян проживають у цій країні. Ми вважаємо Ізраїль російськомовною державою".
Путин назвал Израиль русскоязычным государством, поскольку в нем проживают почти 2 млн россиянhttps://t.co/dm75lvqnYT pic.twitter.com/7YsvtXAyf1— РБК (@ru_rbc) September 17, 2019
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