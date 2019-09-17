Путін назвав Ізраїль російськомовною державою

Президент Володимир Путін вважає Ізраїль російськомовним, оскільки в ньому проживає майже два мільйони росіян.

Джерело: промова Путіна на конгресі міжнародного єврейського благодійного фонду "Керен ха-Йесод" у Москві

Дослівно: "Громадяни Росії та Ізраїлю пов'язані сімейними, родинними, дружніми зв'язками.

Це справжня мережева спільна сім'я.

Майже два мільйони російськомовних громадян проживають у цій країні. Ми вважаємо Ізраїль російськомовною державою".