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Путін назвав Ізраїль російськомовною державою

Вівторок, 17 вересня 2019, 21:34

Президент Володимир Путін вважає Ізраїль російськомовним, оскільки в ньому проживає майже два мільйони росіян.

Джерело: промова Путіна на конгресі міжнародного єврейського благодійного фонду "Керен ха-Йесод" у Москві

Дослівно: "Громадяни Росії та Ізраїлю пов'язані сімейними, родинними, дружніми зв'язками.

Це справжня мережева спільна сім'я.

Майже два мільйони російськомовних громадян проживають у цій країні. Ми вважаємо Ізраїль російськомовною державою".

Теми: ПутінІзраїль
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