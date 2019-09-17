Путін назвав Ізраїль російськомовною державою

12372 перегляди
Вівторок, 17 вересня 2019, 21:34

Президент Володимир Путін вважає Ізраїль російськомовним, оскільки в ньому проживає майже два мільйони росіян.

Джерело: промова Путіна на конгресі міжнародного єврейського благодійного фонду "Керен ха-Йесод" у Москві

Дослівно: "Громадяни Росії та Ізраїлю пов'язані сімейними, родинними, дружніми зв'язками.

Це справжня мережева спільна сім'я.

Майже два мільйони російськомовних громадян проживають у цій країні. Ми вважаємо Ізраїль російськомовною державою".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Путін Ізраїль


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Бранець Кремля розповів, як потрапив у полон: готував зустріч Путіна і Яроша 17 вересня 2019, 17:43
Путін заявив, що обговорює з Туреччиною поставки нового озброєння 17 вересня 2019, 04:43
Голова ОП розповів про контакти з Путіним та Кремлем 16 вересня 2019, 13:41
Усі новини
Головні новини
Конституційний суд обрав нового голову
Північнокорейські моряки напали на прикордонників РФ, є поранені – РосЗМІ
Ткаченко: Уряд призначив перевірку мерії Києва
У Зеленського створили Раду медійників: деяких журналістів обрали без їхнього відома
Усі новини
здоров'я

4 рази в тиждень упродовж 25 років. Чому нам потрібно пити чай

здоров'я

Волосся випадає! Чому та що з цим робити?

думка

Чому собаки інколи мають такий сумний погляд?