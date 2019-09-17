Путин назвал Израиль русскоязычным государством

Президент Владимир Путин считает Израиль русскоязычным, поскольку в нем проживают почти 2 млн соотечественников.

Источник: речь Путина на конгрессе международного еврейского благотворительного фонда "Керен ха-Йесод" в Москве

Дословно: "Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами.

Это настоящая сетевая общая семья.

Почти два миллиона русскоязычных граждан проживают в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством".