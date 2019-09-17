Путин назвал Израиль русскоязычным государством
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Вторник, 17 сентября 2019, 21:34
Президент Владимир Путин считает Израиль русскоязычным, поскольку в нем проживают почти 2 млн соотечественников.
Источник: речь Путина на конгрессе международного еврейского благотворительного фонда "Керен ха-Йесод" в Москве
Дословно: "Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами.
Это настоящая сетевая общая семья.
Почти два миллиона русскоязычных граждан проживают в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством".
Путин назвал Израиль русскоязычным государством, поскольку в нем проживают почти 2 млн россиянhttps://t.co/dm75lvqnYT pic.twitter.com/7YsvtXAyf1— РБК (@ru_rbc) September 17, 2019
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