Путин назвал Израиль русскоязычным государством

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Вторник, 17 сентября 2019, 21:34

Президент Владимир Путин считает Израиль русскоязычным, поскольку в нем проживают почти 2 млн соотечественников.

Источник: речь Путина на конгрессе международного еврейского благотворительного фонда "Керен ха-Йесод" в Москве

Дословно: "Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами.

Это настоящая сетевая общая семья.

Почти два миллиона русскоязычных граждан проживают в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством".

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Темы: Путин Израиль


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