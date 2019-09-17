У ТСК по вбивству Гандзюк подали майже всі кандидатури

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Вівторок, 17 вересня 2019, 22:43

Парламентські фракції запропонували кандидатури у Тимчасову слідчу комісію, що розслідує відомості щодо вбивства активістки Катерини Гандзюк та нападу на інших активістів.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у Верховній Раді

Ольга Василевська-Смаглюк (голова) – фракція "Слуга народу"

Олександра Устінова (заступниця) – фракція "Голос"

Євгенія Кравчук – фракція "Слуга народу"

Микита Потураєв – фракція "Слуга народу"

Олександр Качура – фракція "Слуга народу"

Святослав Юраш – фракція "Слуга народу"

Олександр Ткаченко – фракція "Слуга народу"

Сергій Швець – фракція "Слуга народу"

Юлія Яцик – фракція "Слуга народу"

Нестор Шуфрич – фракція "Опозиційна платформа – За життя"

Олександр Абдуллін – фракція "Батьківщина"

Деталі: Зі своїми кандидатурами ще не визначилася фракція "Європейська солідарність" та депутатська група "За майбутнє".

Депутати затвердять склад комісії на цьому тижні.

ТСК працюватиме півроку з дня її створення.

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Передісторія: 

  • 6 листопада 2018 року Верховна Рада вирішила створити тимчасову слідчу комісію з 18 народних депутатів.
  • Комісію очолив позафракційний Борислав Береза, його заступником став нардеп від фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Алєксєєв.
  • За три місяці ТСК мала перевірити хід розслідування правоохоронцями нападів на Гандзюк та інших громадських активістів.
  • 28 лютого Рада продовжила термін іще на три місяці.
  • 11 липня нардепи 227 голосами затвердили звіт Комісії, згідно з яким ТСК виявила в роботі силовиків ряд недоліків. Зокрема, помилкова кваліфікація під час відкриття кримінального провадження, інертність дій Нацполіції, помилковий підозрюваний, імітація передачі справи до СБУ, конфлікт правоохоронних органів.
  • Активісти "Хто замовив Катю Гандзюк?" відзначили, що затвердження звіту дало змогу апелювати до продовження роботи ТСК в Раді наступного скликання та приймати закони, які прискорять розслідування нападів.

Українська правда

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Теми: Верховна Рада напад на Гандзюк


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