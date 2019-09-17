Парламентські фракції запропонували кандидатури у Тимчасову слідчу комісію, що розслідує відомості щодо вбивства активістки Катерини Гандзюк та нападу на інших активістів.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у Верховній Раді

Ольга Василевська-Смаглюк (голова) – фракція "Слуга народу"

Олександра Устінова (заступниця) – фракція "Голос"

Євгенія Кравчук – фракція "Слуга народу"

Микита Потураєв – фракція "Слуга народу"

Олександр Качура – фракція "Слуга народу"

Святослав Юраш – фракція "Слуга народу"

Олександр Ткаченко – фракція "Слуга народу"

Сергій Швець – фракція "Слуга народу"

Юлія Яцик – фракція "Слуга народу"

Нестор Шуфрич – фракція "Опозиційна платформа – За життя"

Олександр Абдуллін – фракція "Батьківщина"

Деталі: Зі своїми кандидатурами ще не визначилася фракція "Європейська солідарність" та депутатська група "За майбутнє".

Депутати затвердять склад комісії на цьому тижні.

ТСК працюватиме півроку з дня її створення.

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