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До ТСК щодо зміни власників телеканалів подали майже всі кандидатури

Вівторок, 17 вересня 2019, 22:43

Парламентські фракції запропонували кандидатури у Тимчасову слідчу комісію з розслідування щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Росії.

Виправлено: Спершу в новині було помилково вказано ТСК з розслідування щодо вбивства Катерини Гандзюк та нападу на інших активістів.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у Верховній Раді

До ТСК можуть увійти:

Ольга Василевська-Смаглюк (голова) – фракція "Слуга народу"

Олександра Устінова (заступниця) – фракція "Голос"

Євгенія Кравчук – фракція "Слуга народу"

Микита Потураєв – фракція "Слуга народу"

Олександр Качура – фракція "Слуга народу"

Святослав Юраш – фракція "Слуга народу"

Олександр Ткаченко – фракція "Слуга народу"

Сергій Швець – фракція "Слуга народу"

Юлія Яцик – фракція "Слуга народу"

Нестор Шуфрич – фракція "Опозиційна платформа – За життя"

Олександр Абдуллін – фракція "Батьківщина"

Деталі: Зі своїми кандидатурами ще не визначилася фракція "Європейська солідарність" та депутатська група "За майбутнє".

Депутати затвердять склад комісії на цьому тижні.

ТСК працюватиме півроку з дня її створення.

Українська правда
Теми: Верховна Раданапад на Гандзюк
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