У ТСК по вбивству Гандзюк подали майже всі кандидатури
Парламентські фракції запропонували кандидатури у Тимчасову слідчу комісію, що розслідує відомості щодо вбивства активістки Катерини Гандзюк та нападу на інших активістів.
Джерело: співрозмовник "Української правди" у Верховній Раді
Ольга Василевська-Смаглюк (голова) – фракція "Слуга народу"
Олександра Устінова (заступниця) – фракція "Голос"
Євгенія Кравчук – фракція "Слуга народу"
Микита Потураєв – фракція "Слуга народу"
Олександр Качура – фракція "Слуга народу"
Святослав Юраш – фракція "Слуга народу"
Олександр Ткаченко – фракція "Слуга народу"
Сергій Швець – фракція "Слуга народу"
Юлія Яцик – фракція "Слуга народу"
Нестор Шуфрич – фракція "Опозиційна платформа – За життя"
Олександр Абдуллін – фракція "Батьківщина"
Деталі: Зі своїми кандидатурами ще не визначилася фракція "Європейська солідарність" та депутатська група "За майбутнє".
Депутати затвердять склад комісії на цьому тижні.
ТСК працюватиме півроку з дня її створення.
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Передісторія:
- 6 листопада 2018 року Верховна Рада вирішила створити тимчасову слідчу комісію з 18 народних депутатів.
- Комісію очолив позафракційний Борислав Береза, його заступником став нардеп від фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Алєксєєв.
- За три місяці ТСК мала перевірити хід розслідування правоохоронцями нападів на Гандзюк та інших громадських активістів.
- 28 лютого Рада продовжила термін іще на три місяці.
- 11 липня нардепи 227 голосами затвердили звіт Комісії, згідно з яким ТСК виявила в роботі силовиків ряд недоліків. Зокрема, помилкова кваліфікація під час відкриття кримінального провадження, інертність дій Нацполіції, помилковий підозрюваний, імітація передачі справи до СБУ, конфлікт правоохоронних органів.
- Активісти "Хто замовив Катю Гандзюк?" відзначили, що затвердження звіту дало змогу апелювати до продовження роботи ТСК в Раді наступного скликання та приймати закони, які прискорять розслідування нападів.
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