До ТСК щодо зміни власників телеканалів подали майже всі кандидатури
Парламентські фракції запропонували кандидатури у Тимчасову слідчу комісію з розслідування щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Росії.
Виправлено: Спершу в новині було помилково вказано ТСК з розслідування щодо вбивства Катерини Гандзюк та нападу на інших активістів.
Джерело: співрозмовник "Української правди" у Верховній Раді
До ТСК можуть увійти:
Ольга Василевська-Смаглюк (голова) – фракція "Слуга народу"
Олександра Устінова (заступниця) – фракція "Голос"
Євгенія Кравчук – фракція "Слуга народу"
Микита Потураєв – фракція "Слуга народу"
Олександр Качура – фракція "Слуга народу"
Святослав Юраш – фракція "Слуга народу"
Олександр Ткаченко – фракція "Слуга народу"
Сергій Швець – фракція "Слуга народу"
Юлія Яцик – фракція "Слуга народу"
Нестор Шуфрич – фракція "Опозиційна платформа – За життя"
Олександр Абдуллін – фракція "Батьківщина"
Деталі: Зі своїми кандидатурами ще не визначилася фракція "Європейська солідарність" та депутатська група "За майбутнє".
Депутати затвердять склад комісії на цьому тижні.
ТСК працюватиме півроку з дня її створення.