Парламентские фракции предложили кандидатуры на должности членов Временной следственной комиссии, которая расследует сведения об убийстве активистки Екатерины Гандзюк и нападениях на других активистов.

Источник: собеседник "Украинской правды" в Верховной Раде

Ольга Василевская-Смаглюк (председатель) - фракция "Слуга народа"

Александра Устинова (заместитель) - фракция "Голос"

Евгения Кравчук - фракция "Слуга народа"

Никита Потураев - фракция "Слуга народа"

Александр Качура - фракция "Слуга народа"

Святослав Юраш - фракция "Слуга народа"

Александр Ткаченко - фракция "Слуга народа"

Сергей Швец - фракция "Слуга народа"

Юлия Яцык - фракция "Слуга народа"

Нестор Шуфрич - фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Александр Абдуллин - фракция "Батькивщина"

Детали: С кандидатурами еще не определилась фракция "Европейская солидарность" и депутатская группа "За будущее".

Депутаты утвердят состав комиссии на этой неделе.

ВСК будет работать полгода со дня ее создания.

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