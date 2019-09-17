В ВСК по убийству Гандзюк поданы почти все кандидатуры
Парламентские фракции предложили кандидатуры на должности членов Временной следственной комиссии, которая расследует сведения об убийстве активистки Екатерины Гандзюк и нападениях на других активистов.
Источник: собеседник "Украинской правды" в Верховной Раде
Ольга Василевская-Смаглюк (председатель) - фракция "Слуга народа"
Александра Устинова (заместитель) - фракция "Голос"
Евгения Кравчук - фракция "Слуга народа"
Никита Потураев - фракция "Слуга народа"
Александр Качура - фракция "Слуга народа"
Святослав Юраш - фракция "Слуга народа"
Александр Ткаченко - фракция "Слуга народа"
Сергей Швец - фракция "Слуга народа"
Юлия Яцык - фракция "Слуга народа"
Нестор Шуфрич - фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Александр Абдуллин - фракция "Батькивщина"
Детали: С кандидатурами еще не определилась фракция "Европейская солидарность" и депутатская группа "За будущее".
Депутаты утвердят состав комиссии на этой неделе.
ВСК будет работать полгода со дня ее создания.
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Предыстория:
- 6 ноября 2018 года Верховная Рада решила создать временную следственную комиссию из 18 народных депутатов.
- Комиссию возглавил внефракционный Борислав Береза, его замом стал нардеп фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Алексеев.
- За три месяца ВСК должна была проверить ход расследования правоохранителями нападений на Гандзюк и других общественных активистов.
- 28 февраля Рада продолжила срок работы Комиссии еще на три месяца.
- 11 июля нардепы 227 голосами утвердили отчет Комиссии, согласно которому ВСК обнаружила в работе силовиков ряд недостатков. В частности, ложная квалификация при открытии уголовного производства, инертность действий Нацполиции, ложный подозреваемый, имитация передачи дела в СБУ, конфликт правоохранительных органов.
- Активисты "Кто заказал Катю Гандзюк?" отметили, что утверждение отчета позволило апеллировать к продолжению работы ВСК в Раде следующего созыва и принимать законы, которые ускорят расследование нападений.
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