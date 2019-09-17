В ВСК по изменению владельцев телеканалов подали почти все кандидатуры
Парламентские фракции предложили кандидатуры во Временную следственную комиссию о расследовании соблюдения требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному влиянию России.
Исправлено: Сначала в новости было ошибочно указано ВСК по расследованию об убийстве Екатерины Гандзюк и нападения на других активистов.
Источник: собеседник "Украинской правды" в Верховной Раде
В ВСК могут войти:
Ольга Василевская-Смаглюк (председатель) - фракция "Слуга народа"
Александра Устинова (заместитель) - фракция "Голос"
Евгения Кравчук - фракция "Слуга народа"
Никита Потураев - фракция "Слуга народа"
Александр Качура - фракция "Слуга народа"
Святослав Юраш - фракция "Слуга народа"
Александр Ткаченко - фракция "Слуга народа"
Сергей Швец - фракция "Слуга народа"
Юлия Яцык - фракция "Слуга народа"
Нестор Шуфрич - фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Александр Абдуллин - фракция "Батькивщина"
Детали: С кандидатурами еще не определилась фракция "Европейская солидарность" и депутатская группа "За будущее".
Депутаты утвердят состав комиссии на этой неделе.
ВСК будет работать полгода со дня ее создания.