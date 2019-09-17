В ВСК по убийству Гандзюк поданы почти все кандидатуры

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Вторник, 17 сентября 2019, 22:43

Парламентские фракции предложили кандидатуры на должности членов Временной следственной комиссии, которая расследует сведения об убийстве активистки Екатерины Гандзюк и нападениях на других активистов.

Источник: собеседник "Украинской правды" в Верховной Раде

Ольга Василевская-Смаглюк (председатель) - фракция "Слуга народа"

Александра Устинова (заместитель) - фракция "Голос"

Евгения Кравчук - фракция "Слуга народа"

Никита Потураев - фракция "Слуга народа"

Александр Качура - фракция "Слуга народа"

Святослав Юраш - фракция "Слуга народа"

Александр Ткаченко - фракция "Слуга народа"

Сергей Швец - фракция "Слуга народа"

Юлия Яцык - фракция "Слуга народа"

Нестор Шуфрич - фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Александр Абдуллин - фракция "Батькивщина"

Детали: С кандидатурами еще не определилась фракция "Европейская солидарность" и депутатская группа "За будущее".

Депутаты утвердят состав комиссии на этой неделе.

ВСК будет работать полгода со дня ее создания.

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Предыстория:

  • 6 ноября 2018 года Верховная Рада решила создать временную следственную комиссию из 18 народных депутатов.
  • Комиссию возглавил внефракционный Борислав Береза, его замом стал нардеп фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Алексеев.
  • За три месяца ВСК должна была проверить ход расследования правоохранителями нападений на Гандзюк и других общественных активистов.
  • 28 февраля Рада продолжила срок работы Комиссии еще на три месяца.
  • 11 июля нардепы 227 голосами утвердили отчет Комиссии, согласно которому ВСК обнаружила в работе силовиков ряд недостатков. В частности, ложная квалификация при открытии уголовного производства, инертность действий Нацполиции, ложный подозреваемый, имитация передачи дела в СБУ, конфликт правоохранительных органов.
  • Активисты "Кто заказал Катю Гандзюк?" отметили, что утверждение отчета позволило апеллировать к продолжению работы ВСК в Раде следующего созыва и принимать законы, которые ускорят расследование нападений.

Украинская правда

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Темы: Верховная Рада нападение на Гандзюк


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