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В ВСК по изменению владельцев телеканалов подали почти все кандидатуры

Вторник, 17 сентября 2019, 22:43

Парламентские фракции предложили кандидатуры во Временную следственную комиссию о расследовании соблюдения требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному влиянию России.

Исправлено: Сначала в новости было ошибочно указано ВСК по расследованию об убийстве Екатерины Гандзюк и нападения на других активистов.

Источник: собеседник "Украинской правды" в Верховной Раде

В ВСК могут войти:

Ольга Василевская-Смаглюк (председатель) - фракция "Слуга народа"

Александра Устинова (заместитель) - фракция "Голос"

Евгения Кравчук - фракция "Слуга народа"

Никита Потураев - фракция "Слуга народа"

Александр Качура - фракция "Слуга народа"

Святослав Юраш - фракция "Слуга народа"

Александр Ткаченко - фракция "Слуга народа"

Сергей Швец - фракция "Слуга народа"

Юлия Яцык - фракция "Слуга народа"

Нестор Шуфрич - фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Александр Абдуллин - фракция "Батькивщина"

Детали: С кандидатурами еще не определилась фракция "Европейская солидарность" и депутатская группа "За будущее".

Депутаты утвердят состав комиссии на этой неделе.

ВСК будет работать полгода со дня ее создания.

Украинская правда
Темы: Верховная Раданападение на Гандзюк
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