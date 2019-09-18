Єврокомісія планує боротись із російською дезінформацією

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Середа, 18 вересня 2019, 01:37

Європейська комісія до кінця жовтня планує запропонувати пакет заходів для боротьби Євросоюзу з дезінформацією. 

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Під час дебатів на сесії Європарламенту з приводу іноземного втручання в демократичні процеси Європи, комісар з питань безпеки Джуліан Кінг повідомив, що такі заходи не матимуть нічого спільного із цензурою. Мова йде про забезпечення прозорості висвітлення політичних дебатів. 

За словами Кінга, об'єм неправдивої інформації із російських джерел збільшився вдвічі за останній рік.

Депутати Європарламенту у своїх виступах насамперед наголошували, що головним джерелом дезінформації і втручання в європейський політичний процес виступає Росія, а також Китай та Іран. 

Єврокомісія планує запропонувати законодавчі акти щодо політичної реклами і прозорих правил фінансування політичних партій. 

Спочатку депутати Європарламенту планували ухвалити відповідну резолюцію за підсумками дебатів, проте перенесли голосування по ній на жовтневу сесію. 

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Теми: ЄС Європарламент Єврокомісія Росія пропаганда


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