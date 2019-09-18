Еврокомиссия планирует бороться с российской дезинформацией

Европейская комиссия до конца октября планирует предложить пакет мер по борьбе Евросоюза с дезинформацией.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Во время дебатов на сессии Европарламента по поводу иностранного вмешательства в демократические процессы Европы, комиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг сообщил, что такие меры не будут иметь ничего общего с цензурой. Речь идет об обеспечении прозрачности освещения политических дебатов.

По словам Кинга, объем ложной информации из российских источников увеличился вдвое за последний год.

Депутаты Европарламента в своих выступлениях прежде всего отмечали, что главным источником дезинформации и вмешательства в европейский политический процесс выступает Россия, а также Китай и Иран.

Еврокомиссия планирует предложить законодательные акты относительно политической рекламы и прозрачных правил финансирования политических партий.

Сначала депутаты Европарламента планировали принять соответствующую резолюцию по итогам дебатов, однако перенесли голосование по ней на октябрьскую сессию.