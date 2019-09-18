Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кількість цивільних жертв на Донбасі найнижча за весь час - ММ ООН

Середа, 18 вересня 2019, 03:41

Голова Моніторингової місія ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер повідомила, що кількість жертв серед цивільних найнижча за весь час конфлікту на Сході України.

Джерело: сайт Українського кризового медіа-центру

Деталі: За її словами, упродовж травня-серпня 2019 року від бойових дій загинуло 8 мирних жителів, ще 60 - були поранені, із них 9 - діти. 

Богнер додала, що після домовленостей про припинення вогню з 21 липня постраждало четверо цивільних. 

Проте у місії звернули увагу на те, що кількість жертв наразі найменша за весь час конфлікту. 

Згідно з повідомленням, з початку бойових дій загинуло більше 3300 мирних жителів. 

Також у місії зазначили, що вітають заяви керівництва України про необхідність налагодження зв’язків із громадянами, що перебувають по ту сторону лінії розмежування та в Криму. 

Дослівно: "Ці задекларовані прагнення мають відобразитися у конкретних діях. Це могли б бути, зокрема, покращення свободи пересування через лінію зіткнення, а також – забезпечення виплати пенсій усім, хто має право на них. Також потрібно гарантувати відповідальність тих, хто порушував права людини. Притягнення винних до відповідальності, незалежно від того, на чиєму вони боці, та відшкодування для постраждалих, незалежно від того, де вони проживають, не лише забезпечить справедливість, а й сприятиме стійкому миру та примиренню"

Представниця Моніторингової місії висловила надію на ратифікацію Римського статуту, що дозволить переселенцям і трудовим мігрантам голосувати на місцевих виборах 2020 року. 

Богнер також розповіла, що співробітники місії досі не можуть належним чином працювати на окупованих територіях, а до Криму взагалі не мають доступу. 

За її словами, кількість обшуків і рейдів проти кримських татар в окупованому Криму за перше півріччя 2019 року подвоїлась у порівнянні з тим же періодом минулого року.

Теми: ООНДонбасКримвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
ООН
ООН пропонує РФ продовжити "зернову угоду" в обмін на доступ "дочки" Россєльхозбанку до SWIFT – ЗМІ
Радбез ООН знову зібрався на вимогу Росії через постачання зброї Україні
Катастрофа МАУ: постраждалі держави подають позов проти Ірану до суду ООН
Останні новини
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
Усі новини...
Реклама: