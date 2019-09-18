Количество гражданских жертв на Донбассе самое низкое за все время - ММ ООН
Председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер сообщила, что количество жертв среди гражданских самое низкое за все время конфликта на Востоке Украины.
Источник: сайт Украинского кризисного медиа-центра
Детали: По ее словам, в течение мая-августа 2019 от боевых действий погибли 8 мирных жителей, еще 60 - получили ранения, из них 9 - дети.
Богнер добавила, что после договоренностей о прекращении огня с 21 июля пострадало четверо гражданских.
Однако в миссии обратили внимание на то, что количество жертв на данный момент самое низкое за все время конфликта.
Согласно сообщению, с начала боевых действий погибло более 3300 мирных жителей.
Также в миссии отметили, что приветствуют заявления руководства Украины о необходимости налаживания связей с гражданами, которые находятся по ту сторону линии разграничения и в Крыму.
Дословно: "Эти задекларированные стремления должны отобразиться в конкретных действиях. Это могло бы быть, в частности, улучшение свободы передвижения через линию столкновения, а также – обеспечение выплат пенсий всем, кто имеет право на них. Также нужно гарантировать ответственность тех, кто нарушал права человека. Привлечение виновных к ответствености, независимо от того, на чьей они стороне, и компенсации для пострадавших, независимо от того, где они проживают, не только обеспечат справедливость, но будут содействовать устойчивому миру и примирению. "
Представительница Мониторинговой миссии выразила надежду на ратификацию Римского статута, что позволит переселенцам и трудовым мигрантам голосовать на местных выборах 2020 года.
Богнер также рассказала, что сотрудники миссии до сих пор не могут должным образом работать на оккупированных территориях, а в Крым вообще не имеют доступа.
По ее словам, количество обысков и рейдов против крымских татар в оккупированном Крыму за первое полугодие 2019 удвоилась по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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