Українців попереджають про сильні пориву вітру

18 вересня в Україні пориви вітру 15-20 м/с – це І рівень небезпечності, жовтий.

Джерело: Укргідрометцентр, ДСНС

Деталі: По Києву та Київській області в середу вдень пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Під час сильного вітру зазвичай радять не ходити під деревами та біл-бордами.

Крім того, 17-20 вересня в Україні зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.