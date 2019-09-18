Українців попереджають про сильні пориву вітру

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Середа, 18 вересня 2019, 08:59

18 вересня в Україні пориви вітру 15-20 м/с – це І рівень небезпечності, жовтий.

Джерело: Укргідрометцентр, ДСНС

Деталі: По Києву та Київській області в середу вдень пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

 

Під час сильного вітру зазвичай радять не ходити під деревами та біл-бордами.

Крім того, 17-20 вересня в Україні зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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