Украинцев предупреждают о сильных порывах ветра
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Среда, 18 сентября 2019, 08:59
18 сентября в Украине порывы ветра 15-20 м/с – это I уровень опасности, желтый.
Источник: Укргидрометцентр, ГСЧС
Детали: По Киеву и Киевской области в среду днем порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Во время сильного ветра обычно советуют не ходить под деревьями и билбордами.
Кроме того, 17-20 сентября в Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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