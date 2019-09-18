Украинцев предупреждают о сильных порывах ветра

Кроме того, 17-20 сентября в Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Детали: По Киеву и Киевской области в среду днем порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

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