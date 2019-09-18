Росія й Білорусь можуть підписати програму інтеграції до 8 грудня – ЗМІ

4321 перегляд
Середа, 18 вересня 2019, 09:41

Президенти Білорусі й Росії можуть затвердити програму інтеграції двох країн до 8 грудня заявив посол Білорусі в Росії Володимир Семашко.

Джерело: "Коммерсант" із посиланням на "РИА Новости"

Деталі: 8 грудень буде відзначатися 20-річчя підписання Договору про створення Союзної держави Росії й Білорусії.

Пряма мова: "До 1 листопада цього року мають бути розроблені "дорожні карти", їх 31 за різними напрямками. А до ювілею, до 8 грудня... я думаю, президенти наших країн повинні затвердити програму, і відповідно, хтось за їхнім дорученням підпише "дорожні карти".

За даними "Ъ", програма інтеграції Росії й Білорусі передбачає часткове об'єднання економічних систем країн з січня 2021 року, включаючи перехід на єдиний Податковий кодекс, створення єдиного регулятора енергетичного ринку та об'єднання митної політики.

Документ прем'єр-міністри двох країн парафували на початку вересня.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Білорусь Росія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
РосЗМІ оприлюднили деталі плану об'єднання економік РФ і Білорусі 16 вересня 2019, 13:57
Білорусь могла б прийняти Олімпіаду з Україною або Росією – Лукашенко 6 вересня 2019, 14:25
Білорусь посилює охорону кордону з Україною: зброя "гуляє" 5 вересня 2019, 08:28
Усі новини
Головні новини
Саудівська Аравія звинувачує Іран в терористичній атаці
Росія заблокувала визначення дати розведення сил на Донбасі
"Мінера" мосту затримали – Аваков
Підірвати міст погрожує колишній військовий-кримчанин
Усі новини
Фото

Як кондитер перетворює десерти в мініатюрний світ

інтерв'ю

Співачка Alina Pash: Я люблю свою країну, але не хочу називати себе патріоткою

сім'я

5 простих способів зробити будь-який шлюб кращим