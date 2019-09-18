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Росія й Білорусь можуть підписати програму інтеграції до 8 грудня – ЗМІ

Середа, 18 вересня 2019, 09:41

Президенти Білорусі й Росії можуть затвердити програму інтеграції двох країн до 8 грудня заявив посол Білорусі в Росії Володимир Семашко.

Джерело: "Коммерсант" із посиланням на "РИА Новости"

Деталі: 8 грудень буде відзначатися 20-річчя підписання Договору про створення Союзної держави Росії й Білорусії.

Пряма мова: "До 1 листопада цього року мають бути розроблені "дорожні карти", їх 31 за різними напрямками. А до ювілею, до 8 грудня... я думаю, президенти наших країн повинні затвердити програму, і відповідно, хтось за їхнім дорученням підпише "дорожні карти".

За даними "Ъ", програма інтеграції Росії й Білорусі передбачає часткове об'єднання економічних систем країн з січня 2021 року, включаючи перехід на єдиний Податковий кодекс, створення єдиного регулятора енергетичного ринку та об'єднання митної політики.

Документ прем'єр-міністри двох країн парафували на початку вересня.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьРосія
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