Россия и Беларусь могут подписать программу интеграции к 8 декабря – СМИ

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Среда, 18 сентября 2019, 09:41

Президенты Белоруссии и России могут утвердить программу интеграции двух стран к 8 декабря, заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Источник: "Коммерсант" со ссылкой на "РИА Новости"

Детали: 8 декабря будет отмечаться 20-летие подписания Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии.

Прямая речь: "До 1 ноября этого года должны быть разработаны "дорожные карты", их 31 по разным направлениям. А к юбилею, к 8 декабря… я думаю, президенты наших стран должны утвердить программу, и соответственно, кто-то по их поручениям подпишет "дорожные карты".

По данным "Ъ", программа интеграции России и Беларуси предполагает частичное объединение экономических систем стран с января 2021 года, включая переход на единый Налоговый кодекс, создание единого регулятора энергетического рынка и объединение таможенной политики.

Документ премьер-министры двух стран парафировали в начале сентября.

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Темы: Беларусь Росcия


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