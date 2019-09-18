У Києві побили заступника Кличка, він в реанімації

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Середа, 18 вересня 2019, 09:50

У Києві невідомі побили заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака, він перебуває у реанімації.

Джерело: коментар Слончака УП.

Пряма мова: "Я в реанімації, вибачте, важко говорити".

Деталі: Слончак не зміг розповісти подробиці через погане самопочуття. Він говорив слабким голосом і лише підтвердив сам факт нападу.

У прес-службі КМДА повідомили, що стан Слончака тяжкий, йому наклали 14 швів на голову.

Згодом у поліції додали, що повідомлення про напад на Слончака надійшло до них від лікарів.

За даними медиків, невідомий побив заступника мера Києва на вулиці Митрополита Липківського.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група, а потерпілого доставили у лікарню.

Наразі поліція встановлює обставини, за яких Слончак отримав тілесні ушкодження, та вирішує питання щодо відкриття кримінального провадження.

Слончак є заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

До того з 2006 року працював у Київраді на різних посадах – від головного спеціаліста відділу правової експертизи проектів рішень Київради до начальника управління правового забезпечення діяльності Київради.

Слончак також голова Наглядової ради будівельної холдингової компанії "Київміськбуд".

Ірина Балачук, УП

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Теми: Київ Київміськбуд місцева влада напад


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