В Киеве избили заместителя Кличко, он в реанимации

В Киеве неизвестные избили заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака, он находится в реанимации.

Источник: комментарий Слончака УП.

Прямая речь: "Я в реанимации, извините, трудно говорить".

Детали: Слончак не смог рассказать подробности из-за плохого самочувствия. Он говорил слабым голосом и только подтвердил сам факт нападения.

В полиции Киева "Украинской правде" сообщили, что информацию о событии сейчас готовят, и она появится в ближайшее время на их сайте.

Слончак является заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

До этого с 2006 года работал в Киевсовете на разных должностях – от главного специалиста отдела правовой экспертизы проектов решений Киевсовета до начальника управления правового обеспечения деятельности Киевсовета.

Слончак также является председателем Наблюдательного совета строительной холдинговой компании "Киевгорстрой".