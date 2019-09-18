В Киеве избили заместителя Кличко, он в реанимации

В Киеве неизвестные избили заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака, он находится в реанимации.

Источник: комментарий Слончака УП.

Прямая речь: "Я в реанимации, извините, трудно говорить".

Детали: Слончак не смог рассказать подробности из-за плохого самочувствия. Он говорил слабым голосом и только подтвердил сам факт нападения.

В пресс-службе КГГА сообщили, что состояние Слончака тяжелое, ему наложили 14 швов на голову.

Впоследствии в полиции добавили, что сообщение о нападении на Слончака поступило к ним от врачей.

По данным медиков, неизвестный избил заместителя мэра Киева на улице Митрополита Липкивского.

На место выезжала следственно-оперативная группа, а пострадавшего доставили в больницу.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства, при которых Слончак получил телесные повреждения, и решает вопрос об открытии уголовного производства.

Слончак является заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

До этого с 2006 года работал в Киевсовете на разных должностях – от главного специалиста отдела правовой экспертизы проектов решений Киевсовета до начальника управления правового обеспечения деятельности Киевсовета.

Слончак также является председателем Наблюдательного совета строительной холдинговой компании "Киевгорстрой".