Зима близько: у Карпатах йде сніг

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Середа, 18 вересня 2019, 10:04

18 вересня на горі Піп Іван в Івано-Франківській області падає дрібний сніг.

Джерело: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Дослівно: "Станом на 08:00 18.09.2019 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південний, південно-західний, 5-6 м/с. Температура повітря 0°С. Падає дрібний сніг".

Деталі: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост також опублікував фото першого снігу. 

 

Нагадаємо:

  • Минулого року перший сніг на горі Піп Іван випав 25 вересня.

Українська правда

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