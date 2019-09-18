Зима близько: у Карпатах йде сніг
Середа, 18 вересня 2019, 10:04
18 вересня на горі Піп Іван в Івано-Франківській області падає дрібний сніг.
Джерело: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.
Дослівно: "Станом на 08:00 18.09.2019 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південний, південно-західний, 5-6 м/с. Температура повітря 0°С. Падає дрібний сніг".
Деталі: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост також опублікував фото першого снігу.
Нагадаємо:
- Минулого року перший сніг на горі Піп Іван випав 25 вересня.
Українська правда