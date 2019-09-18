Зима близько: у Карпатах йде сніг

Дослівно: "Станом на 08:00 18.09.2019 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південний, південно-західний, 5-6 м/с. Температура повітря 0°С. Падає дрібний сніг".

18 вересня на горі Піп Іван в Івано-Франківській області падає дрібний сніг.

Українська правда

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