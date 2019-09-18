Зима близко: в Карпатах идет снег

Дословно: "На 8:00 18.09.2019 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер южный, юго-западный, 5-6 м/с. Температура воздуха 0°С. Падает мелкий снег".

18 сентября на горе Поп Иван в Ивано-Франковской области падает мелкий снег.

Украинская правда

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