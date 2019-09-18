Зима близко: в Карпатах идет снег

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Среда, 18 сентября 2019, 10:04

18 сентября на горе Поп Иван в Ивано-Франковской области падает мелкий снег.

Источник: Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Дословно: "На 8:00 18.09.2019 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер южный, юго-западный, 5-6 м/с. Температура воздуха 0°С. Падает мелкий снег".

Детали: Черногорский горный поисково-спасательный пост также опубликовал фото первого снега. 

 

Напомним:

  • В прошлом году первый снег на горе Поп Иван выпал 25 сентября.

Украинская правда

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