На дорогах побільшає вимірювачів швидкості TruCAM
З 19 вересня на дорогах України додадуть 17 нових та розширять 8 наявних ділянок автодоріг із підвищеним рівнем аварійності, на яких швидкість контролюватимуть за допомогою лазерних вимірювачів швидкості TruCAM.
Джерело: перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.
Пряма мова: "Ми робимо це не для того, аби притягнути побільше до відповідальності чи назбирати якомога більше штрафів. Наша мета в іншому – попередити це правопорушення й привчити водіїв бути відповідальними на дорозі".
Деталі: Усього для вимірювання швидкості на дорогах України використовуються 100 приладів TruCAM.
Про використання приладів вимірювання швидкості водіїв повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень.
У місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.
За даними Патрульної поліції, від початку використання приладів (жовтень 2018) за перевищення швидкості патрульні винесли понад 302 тисячі адміністративних постанов.