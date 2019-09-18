На дорогах побільшає вимірювачів швидкості TruCAM

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Середа, 18 вересня 2019, 10:26

З 19 вересня на дорогах України додадуть 17 нових та розширять 8 наявних ділянок автодоріг із підвищеним рівнем аварійності, на яких швидкість контролюватимуть за допомогою лазерних вимірювачів швидкості TruCAM.

Джерело: перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

Пряма мова: "Ми робимо це не для того, аби притягнути побільше до відповідальності чи назбирати якомога більше штрафів. Наша мета в іншому – попередити це правопорушення й привчити водіїв бути відповідальними на дорозі".

Деталі: Усього для вимірювання швидкості на дорогах України використовуються 100 приладів TruCAM.

Про використання приладів вимірювання швидкості водіїв повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень.

У місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Ділянки, на яких вимірюватимуть швидкість приладом TruCAM, позначені червоним
Ділянки, на яких вимірюватимуть швидкість приладом TruCAM, позначені червоним
Детальніше тут

За даними Патрульної поліції, від початку використання приладів (жовтень 2018) за перевищення швидкості патрульні винесли понад 302 тисячі адміністративних постанов.

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Теми: дороги


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