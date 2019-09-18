Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На дорогах побільшає вимірювачів швидкості TruCAM

Середа, 18 вересня 2019, 10:26

З 19 вересня на дорогах України додадуть 17 нових та розширять 8 наявних ділянок автодоріг із підвищеним рівнем аварійності, на яких швидкість контролюватимуть за допомогою лазерних вимірювачів швидкості TruCAM.

Джерело: перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

Пряма мова: "Ми робимо це не для того, аби притягнути побільше до відповідальності чи назбирати якомога більше штрафів. Наша мета в іншому – попередити це правопорушення й привчити водіїв бути відповідальними на дорозі".

Деталі: Усього для вимірювання швидкості на дорогах України використовуються 100 приладів TruCAM.

Про використання приладів вимірювання швидкості водіїв повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень.

У місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Ділянки, на яких вимірюватимуть швидкість приладом TruCAM, позначені червоним
Ділянки, на яких вимірюватимуть швидкість приладом TruCAM, позначені червоним
Детальніше тут

За даними Патрульної поліції, від початку використання приладів (жовтень 2018) за перевищення швидкості патрульні винесли понад 302 тисячі адміністративних постанов.

Теми: дороги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
дороги
Пентагон про удари по Чонгарському мосту: Це битва України, вони її планують
На Прикарпатті через негоду розмило дороги
У центрі Києва перекриють вулиці
Останні новини
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
Усі новини...
Реклама: