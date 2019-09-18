На дорогах станет больше измерителей скорости TruCAM

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Среда, 18 сентября 2019, 10:26

С 19 сентября на дорогах Украины добавят 17 новых и расширят 8 существующих участков автодорог с повышенным уровнем аварийности, на которых скорость будут контролировать с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM.

Источник: первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

Прямая речь: "Мы делаем это не для того, чтобы привлечь побольше к ответственности или собрать как можно больше штрафов. Наша цель в другом – предупредить это правонарушение и приучить водителей быть ответственными на дороге".

Детали: Всего для измерения скорости на дорогах Украины используются 100 приборов TruCAM.

Об использовании приборов измерения скорости водителей уведомляют дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений.

В местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

Участки, на которых будут измерять скорость прибором TruCAM, обозначены красным
Участки, на которых будут измерять скорость прибором TruCAM, обозначены красным
Детальнее - тут

По данным патрульной полиции, с начала использования приборов (октябрь 2018 года) за превышение скорости патрульные вынесли более 302 тысяч административных постановлений.

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Темы: дороги


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