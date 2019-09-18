Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Запорізькій області розстріляли з автомата заступника голови тергромади

Середа, 18 вересня 2019, 11:37
У Запорізькій області розстріляли з автомата заступника голови тергромади

18 вересня в смт. Якимівка Запорізької області вбили заступника голови Якимівської об'єднаної територіальної громади Дмитра Кириллова.

Джерело: сайт міста Мелітополя.

Деталі: Чиновника розстріляли з автомата біля входу в будівлю селищної ради.

За словами очевидця, зловмисник зробив ще кілька пострілів впритул, коли Кириллов вже лежав на землі. 

 

42-річний Кириллов займався гуманітарними питаннями.

У поліції області коментувати вбивство відмовилися.

Коментар прес-секретаря поліції Запорізької області Катерини Людвіг УП: "Через півтори години глава Нацполіції Сергій Князєв представить нового начальника поліції Запорізької області. Після цього він дасть брифінг щодо цієї події (вбивства – ред.). Більше нічого сказати не можу".

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Запорізька областьвбивствомісцева влада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Запорізька область
Супутник зафіксував нові об’єкти на даху 4 енергоблоку ЗАЕС
У Запорізькій області утворено 10 військових адміністрацій – указ
"Танкових боїв у нас тут не було, але є бажання виїхати і перевірити, у кого сильніші яйця". Як виглядає наступ ЗСУ на Півдні
Останні новини
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
Усі новини...
Реклама: