У Запорізькій області розстріляли з автомата заступника голови тергромади
18 вересня в смт. Якимівка Запорізької області вбили заступника голови Якимівської об'єднаної територіальної громади Дмитра Кириллова.
Джерело: сайт міста Мелітополя.
Деталі: Чиновника розстріляли з автомата біля входу в будівлю селищної ради.
За словами очевидця, зловмисник зробив ще кілька пострілів впритул, коли Кириллов вже лежав на землі.
42-річний Кириллов займався гуманітарними питаннями.
У поліції області коментувати вбивство відмовилися.
Коментар прес-секретаря поліції Запорізької області Катерини Людвіг УП: "Через півтори години глава Нацполіції Сергій Князєв представить нового начальника поліції Запорізької області. Після цього він дасть брифінг щодо цієї події (вбивства – ред.). Більше нічого сказати не можу".
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