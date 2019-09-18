У Запорізькій області розстріляли з автомата заступника голови тергромади

18 вересня в смт. Якимівка Запорізької області вбили заступника голови Якимівської об'єднаної територіальної громади Дмитра Кириллова.

Джерело: сайт міста Мелітополя.

Деталі: Чиновника розстріляли з автомата біля входу в будівлю селищної ради.

За словами очевидця, зловмисник зробив ще кілька пострілів впритул, коли Кириллов вже лежав на землі.

42-річний Кириллов займався гуманітарними питаннями.

У поліції області коментувати вбивство відмовилися.

Коментар прес-секретаря поліції Запорізької області Катерини Людвіг УП: "Через півтори години глава Нацполіції Сергій Князєв представить нового начальника поліції Запорізької області. Після цього він дасть брифінг щодо цієї події (вбивства – ред.). Більше нічого сказати не можу".