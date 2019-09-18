В Запорожской области расстреляли из автомата заместителя главы теробщины
18 сентября в пгт. Акимовка Запорожской области убили заместителя главы Акимовской объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова.
Источник: сайт города Мелитополя.
Детали: Чиновника расстреляли из автомата у входа в здание поселкового совета.
По словам очевидца, злоумышленник сделал еще несколько выстрелов в упор, когда Кириллов уже лежал на земле.
42-летний Кириллов занимался гуманитарными вопросами.
В полиции области комментировать убийство отказались.
Комментарий пресс-секретаря полиции Запорожской области Екатерины Людвиг УП: "Через полтора часа глава Нацполиции Сергей Князев представит нового начальника полиции Запорожской области. После этого он даст брифинг относительно этого события (убийства – ред.). Больше ничего сказать не могу".
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