В Запорожской области расстреляли из автомата заместителя главы теробщины

18 сентября в пгт. Акимовка Запорожской области убили заместителя главы Акимовской объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова.

Источник: сайт города Мелитополя.

Детали: Чиновника расстреляли из автомата у входа в здание поселкового совета.

По словам очевидца, злоумышленник сделал еще несколько выстрелов в упор, когда Кириллов уже лежал на земле.

42-летний Кириллов занимался гуманитарными вопросами.

В полиции области комментировать убийство отказались.

Комментарий пресс-секретаря полиции Запорожской области Екатерины Людвиг УП: "Через полтора часа глава Нацполиции Сергей Князев представит нового начальника полиции Запорожской области. После этого он даст брифинг относительно этого события (убийства – ред.). Больше ничего сказать не могу".