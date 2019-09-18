Справа Майдану: суд заочно заарештував екс-заступника міністра Захарченка

Суд заочно дозволив взяти під варту колишнього заступника міністра внутрішніх справ Віктора Ратушняка, підозрюваного в організації злочинів проти учасників Євромайдану.

Джерело: повідомлення Генеральної прокуратури; співрозмовник "Української правди"

Дослівно: "Слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва 16 вересня 2019 року задоволено клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою".

Деталі: Генпрокуратура не називає ім’я підозрюваного, однак за даними джерела УП у відомстві, йдеться про саме про Ратушняка.

Раніше правоохоронці мали дозвіл суду на його затримання та привід.

Екс-чиновника підозрюють в організації перевищення влади правоохоронцями з метою перешкоджання протестам, що призвело до масових жертв серед мітингувальників, організації умисних вбивств та замахів на умисні вбивства протестувальників та терористичного акту 20.02.2014 на вулиці Інститутській у Києві.

Крім нього у провадженні фігурують також інші колишні високопосадовці.

Слідство веде Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури.

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