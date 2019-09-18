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Справа Майдану: суд заочно заарештував екс-заступника міністра Захарченка

Середа, 18 вересня 2019, 12:47

Суд заочно дозволив взяти під варту колишнього заступника міністра внутрішніх справ Віктора Ратушняка, підозрюваного в організації злочинів проти учасників Євромайдану.

Джерело: повідомлення Генеральної прокуратури; співрозмовник "Української правди"

Дослівно: "Слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва 16 вересня 2019 року задоволено клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою".

Деталі: Генпрокуратура не називає ім’я підозрюваного, однак за даними джерела УП у відомстві, йдеться про саме про Ратушняка.

Раніше правоохоронці мали дозвіл суду на його затримання та привід. 

Екс-чиновника підозрюють в організації перевищення влади правоохоронцями з метою перешкоджання протестам, що призвело до масових жертв серед мітингувальників, організації умисних вбивств та замахів на умисні вбивства протестувальників та терористичного акту 20.02.2014 на вулиці Інститутській у Києві.

Крім нього у провадженні фігурують також інші колишні високопосадовці.

Слідство веде Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури.

Передісторія:

  • У березні 2014 року Ратушняка оголосили в розшук.
  • За версією слідства, злочини проти майданівців були організовані міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком, його заступником Ратушняком, командувачем внутрішніх військ Станіславом Шуляком, керівниками столичної міліції, начальником "Беркуту" Сергієм Кусюком, головою СБУ Олександром Якименком та іншими.

Соня Лукашова, УП
Теми: ЄвромайдансудМайдан
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