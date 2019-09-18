Дело Майдана: суд заочно арестовал экс-замминистра Захарченко

Суд заочно позволил взять под стражу бывшего заместителя министра внутренних дел Виктора Ратушняка, подозреваемого в организации преступлений против участников Евромайдана.

Источник: сообщение Генеральной прокуратуры; собеседник "Украинской правды"

Дословно: "Следственным судьей Печерского районного суда г. Киева 16 сентября 2019 года удовлетворено ходатайство следователя, согласованное с прокурором, и в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей".

Детали: Генпрокуратура не называет имя подозреваемого, однако по данным источника УП в ведомстве, речь идет о именно о Ратушняке.

Ранее у правоохранителей было разрешение суда на его задержание и привод.

Экс-чиновника подозревают в организации превышения власти правоохранителями с целью препятствования протестам, что привело к массовым жертвам среди митингующих, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства протестующих и террористического акта 20.02.2014 на улице Институтской в ​​Киеве.

Кроме него в производстве фигурируют и другие бывшие чиновники.

Следствие ведет Управление специальных расследований Генпрокуратуры.

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