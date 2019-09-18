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Дело Майдана: суд заочно арестовал экс-замминистра Захарченко

Среда, 18 сентября 2019, 12:47

Суд заочно позволил взять под стражу бывшего заместителя министра внутренних дел Виктора Ратушняка, подозреваемого в организации преступлений против участников Евромайдана.

Источник: сообщение Генеральной прокуратуры; собеседник "Украинской правды"

Дословно: "Следственным судьей Печерского районного суда г. Киева 16 сентября 2019 года удовлетворено ходатайство следователя, согласованное с прокурором, и в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей".

Детали: Генпрокуратура не называет имя подозреваемого, однако по данным источника УП в ведомстве, речь идет о именно о Ратушняке.

Ранее у правоохранителей было разрешение суда на его задержание и привод.

Экс-чиновника подозревают в организации превышения власти правоохранителями с целью препятствования протестам, что привело к массовым жертвам среди митингующих, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства протестующих и террористического акта 20.02.2014 на улице Институтской в ​​Киеве.

Кроме него в производстве фигурируют и другие бывшие чиновники.

Следствие ведет Управление специальных расследований Генпрокуратуры.

Предыстория:

  • В марта 2014 года Ратушняка объявили в розыск.
  • По версии следствия, преступления против майдановцев были организованы министром внутренних дел Виталием Захарченко, его заместителем Ратушняком, командующим внутренних войск Станиславом Шуляком, руководителями столичной милиции, начальником "Беркута" Сергеем Кусюком, главой СБУ Александром Якименко и другими.

Соня Лукашова, УП
Темы: ЕвромайдансудМайдан
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