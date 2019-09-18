Кабінет міністрів звільнив В'ятровича
Кабінет міністрів звільнив голову Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, який перебував на цій посаді з 2014 року.
Джерело: "Історична правда"
В'ятрович також оприлюднив відкрите звернення, де перерахував свої досягнення на посаді та зазначив, що отримав запевнення від прем’єр-міністра про збереження статусу Інституту та продовження його формату та напрямків роботи
Пряма мова: "Можу сказати, що більшість амбітних цілей, які ставив перед собою, досягнув.
-Україна вільна від тоталітарної символіки
-Архіви КГБ відкриті
-Справедливість щодо учасників визвольного руху відновлено: їх визнано борцями за незалежність
-Реабілітація жертв репресій за оновленим законом розпочалася
-Проведено масштабну працю з популяризації української історії та розвінчування міфів про наше минуле.
Певен, робота Інституту має бути продовжена. Мають втілитися започатковані інституційні проекти - створення Музею Революції гідності та Архіву національної пам'яті. Слід продовжувати роботу з популяризації історії - це знання, які роблять нас не лише розумнішими, але й сильнішими".
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Нагадаємо.
- Володимир В'ятрович був призначений директором УІНП 25 березня 2014 року. У 2008—2010 роках очолював Архів СБУ та розсекречував колишні архіви КҐБ. У 2010—2011 роках працював в Українському науковому інституті Гарвардського університету.
- Він є автором та співавтором чотирнадцяти книг з історії визвольного руху та Другої світової війни. Викладав в Українському католицькому університеті та Києво-Могилянській академії, очолював вчену раду Центру досліджень визвольного руху, член наглядової ради Національного музею-меморіалу "Тюрма на Лонцького".
- У 2015 році Український інститут національної пам'яті спільно із партнерами розробив 4 законопроекти, які увійшли в історію як Декомунізаційне законодавство.
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