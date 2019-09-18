Кабінет міністрів звільнив В'ятровича

Кабінет міністрів звільнив голову Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, який перебував на цій посаді з 2014 року.

Джерело: "Історична правда"

В'ятрович також оприлюднив відкрите звернення, де перерахував свої досягнення на посаді та зазначив, що отримав запевнення від прем’єр-міністра про збереження статусу Інституту та продовження його формату та напрямків роботи

Пряма мова: "Можу сказати, що більшість амбітних цілей, які ставив перед собою, досягнув.

-Україна вільна від тоталітарної символіки

-Архіви КГБ відкриті

-Справедливість щодо учасників визвольного руху відновлено: їх визнано борцями за незалежність

-Реабілітація жертв репресій за оновленим законом розпочалася

-Проведено масштабну працю з популяризації української історії та розвінчування міфів про наше минуле.

Певен, робота Інституту має бути продовжена. Мають втілитися започатковані інституційні проекти - створення Музею Революції гідності та Архіву національної пам'яті. Слід продовжувати роботу з популяризації історії - це знання, які роблять нас не лише розумнішими, але й сильнішими".

Знати більше: "В'ятрович: Для деяких українців Майдан і війна – це реаліті-шоу, яке можна переключити на щось спокійніше"

Нагадаємо.