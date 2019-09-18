Кабінет міністрів звільнив В'ятровича

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Середа, 18 вересня 2019, 13:16

Кабінет міністрів звільнив голову Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, який перебував на цій посаді з 2014 року.

Джерело: "Історична правда"

В'ятрович також оприлюднив відкрите звернення, де перерахував свої досягнення на посаді та зазначив, що отримав запевнення від прем’єр-міністра про збереження статусу Інституту та продовження його формату та напрямків роботи

Пряма мова: "Можу сказати, що більшість амбітних цілей, які ставив перед собою, досягнув. 

-Україна вільна від тоталітарної символіки

-Архіви КГБ відкриті

-Справедливість щодо учасників визвольного руху відновлено: їх визнано борцями за незалежність 

-Реабілітація жертв репресій за оновленим законом розпочалася

-Проведено масштабну працю з популяризації української історії та розвінчування міфів про наше минуле. 

Певен, робота Інституту має бути продовжена. Мають втілитися започатковані інституційні проекти - створення Музею Революції гідності та Архіву національної пам'яті. Слід продовжувати роботу з популяризації історії - це знання, які роблять нас не лише розумнішими, але й сильнішими".

Знати більше: "В'ятрович: Для деяких українців Майдан і війна – це реаліті-шоу, яке можна переключити на щось спокійніше"

Нагадаємо. 

  • Володимир В'ятрович був призначений директором УІНП 25 березня 2014 року. У 2008—2010 роках очолював Архів СБУ та розсекречував колишні архіви КҐБ. У 2010—2011 роках працював в Українському науковому інституті Гарвардського університету.
  • Він є автором та співавтором чотирнадцяти книг з історії визвольного руху та Другої світової війни. Викладав в Українському католицькому університеті та Києво-Могилянській академії, очолював вчену раду Центру досліджень визвольного руху, член наглядової ради Національного музею-меморіалу "Тюрма на Лонцького".
  • У 2015 році Український інститут національної пам'яті спільно із партнерами розробив 4 законопроекти, які увійшли в історію як Декомунізаційне законодавство. 

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Теми: Кабінет міністрів


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