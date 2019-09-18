Кабинет министров уволил Вятровича

4767 просмотров
Среда, 18 сентября 2019, 13:16

Кабинет министров уволил председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вьятровича, занимавшего эту должность с 2014 года.

Источник: "Историческая правда"

Вятрович также обнародовал открытое обращение, где перечислил свои достижения на посту и отметил, что получил заверения от премьер-министра о сохранении статуса Института и продолжении его формата и направлений работы

Прямая речь: "Могу сказать, что большинства амбициозных целей, которые ставил перед собой, достиг.

-Украина свободна от тоталитарной символики

-Архивы КГБ открыты

-Справедливость в отношении участников освободительного движения восстановлена: они признаны борцами за независимость

- Реабилитация жертв репрессий по обновленному закону началась

-Проведена масштабная работа по популяризации украинской истории и развенчание мифов о нашем прошлом.

Уверен, работа Института должна быть продолжена. Должны воплотиться начатые институциональные проекты - создание Музея Революции достоинства и Архива национальной памяти. Следует продолжать работу по популяризации истории - это знания, которые делают нас не только умнее, но и сильнее".

Знать больше: "Вятрович: Для некоторых украинцев Майдан и война – это реалити-шоу, которое можно переключить на что-то поспокойнее"

Напомним:

  • Владимир Вятрович был назначен директором УИНП 25 марта 2014 года. В 2008-2010 годах возглавлял Архив СБУ и рассекречивал бывшие архивы КГБ. В 2010-2011 годах работал в Украинском научном институте Гарвардского университета.
  • Он является автором и соавтором четырнадцати книг по истории освободительного движения и Второй мировой войны. Преподавал в Украинском католическом университете и Киево-Могилянской академии, возглавлял ученый совет Центра исследований освободительного движения, член наблюдательного совета Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого".
  • В 2015 году Украинский институт национальной памяти совместно с партнерами разработал 4 законопроекта, которые вошли в историю как декоммунизационное законодательство.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Кабинет министров


powered by lun.ua
Материалы по теме
Большинство украинцев выступают за открытый формат заседаний Кабмина 18 сентября 2019, 13:11
Дубилет предлагает отменить трудовые книжки 18 сентября 2019, 11:38
Пристайко объяснил, почему Аваков остался на посту 18 сентября 2019, 02:55
Все новости
Главные новости
Выплата для 1000 судей: Порошенко не пришел на допрос в ГБР
Кабинет министров уволил Вятровича
Дубилет предлагает отменить трудовые книжки
В Запорожской области расстреляли из автомата заместителя главы теробщины
Все новости
мнение

Почему лучше зевнуть, чем сдерживать себя

семья

5 простых способов сделать любой брак лучшим

исследование

"Убежать" от старения можно на велосипеде

Поиск по сайту
Архив
Весь архів