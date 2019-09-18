Кабинет министров уволил Вятровича
Кабинет министров уволил председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вьятровича, занимавшего эту должность с 2014 года.
Источник: "Историческая правда"
Вятрович также обнародовал открытое обращение, где перечислил свои достижения на посту и отметил, что получил заверения от премьер-министра о сохранении статуса Института и продолжении его формата и направлений работы
Прямая речь: "Могу сказать, что большинства амбициозных целей, которые ставил перед собой, достиг.
-Украина свободна от тоталитарной символики
-Архивы КГБ открыты
-Справедливость в отношении участников освободительного движения восстановлена: они признаны борцами за независимость
- Реабилитация жертв репрессий по обновленному закону началась
-Проведена масштабная работа по популяризации украинской истории и развенчание мифов о нашем прошлом.
Уверен, работа Института должна быть продолжена. Должны воплотиться начатые институциональные проекты - создание Музея Революции достоинства и Архива национальной памяти. Следует продолжать работу по популяризации истории - это знания, которые делают нас не только умнее, но и сильнее".
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Напомним:
- Владимир Вятрович был назначен директором УИНП 25 марта 2014 года. В 2008-2010 годах возглавлял Архив СБУ и рассекречивал бывшие архивы КГБ. В 2010-2011 годах работал в Украинском научном институте Гарвардского университета.
- Он является автором и соавтором четырнадцати книг по истории освободительного движения и Второй мировой войны. Преподавал в Украинском католическом университете и Киево-Могилянской академии, возглавлял ученый совет Центра исследований освободительного движения, член наблюдательного совета Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого".
- В 2015 году Украинский институт национальной памяти совместно с партнерами разработал 4 законопроекта, которые вошли в историю как декоммунизационное законодательство.