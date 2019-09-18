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Кабинет министров уволил Вятровича

Среда, 18 сентября 2019, 13:16
Кабинет министров уволил Вятровича

Кабинет министров уволил председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вьятровича, занимавшего эту должность с 2014 года.

Источник: "Историческая правда"

Вятрович также обнародовал открытое обращение, где перечислил свои достижения на посту и отметил, что получил заверения от премьер-министра о сохранении статуса Института и продолжении его формата и направлений работы

Прямая речь: "Могу сказать, что большинства амбициозных целей, которые ставил перед собой, достиг.

-Украина свободна от тоталитарной символики

-Архивы КГБ открыты

-Справедливость в отношении участников освободительного движения восстановлена: они признаны борцами за независимость

- Реабилитация жертв репрессий по обновленному закону началась

-Проведена масштабная работа по популяризации украинской истории и развенчание мифов о нашем прошлом.

Уверен, работа Института должна быть продолжена. Должны воплотиться начатые институциональные проекты - создание Музея Революции достоинства и Архива национальной памяти. Следует продолжать работу по популяризации истории - это знания, которые делают нас не только умнее, но и сильнее".

Знать больше: "Вятрович: Для некоторых украинцев Майдан и война – это реалити-шоу, которое можно переключить на что-то поспокойнее"

Напомним:

  • Владимир Вятрович был назначен директором УИНП 25 марта 2014 года. В 2008-2010 годах возглавлял Архив СБУ и рассекречивал бывшие архивы КГБ. В 2010-2011 годах работал в Украинском научном институте Гарвардского университета.
  • Он является автором и соавтором четырнадцати книг по истории освободительного движения и Второй мировой войны. Преподавал в Украинском католическом университете и Киево-Могилянской академии, возглавлял ученый совет Центра исследований освободительного движения, член наблюдательного совета Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого".
  • В 2015 году Украинский институт национальной памяти совместно с партнерами разработал 4 законопроекта, которые вошли в историю как декоммунизационное законодательство.

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Темы: Кабинет министров
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