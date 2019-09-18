Кабинет министров уволил Вятровича

Кабинет министров уволил председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вьятровича, занимавшего эту должность с 2014 года.

Источник: "Историческая правда"

Вятрович также обнародовал открытое обращение, где перечислил свои достижения на посту и отметил, что получил заверения от премьер-министра о сохранении статуса Института и продолжении его формата и направлений работы

Прямая речь: "Могу сказать, что большинства амбициозных целей, которые ставил перед собой, достиг.

-Украина свободна от тоталитарной символики

-Архивы КГБ открыты

-Справедливость в отношении участников освободительного движения восстановлена: они признаны борцами за независимость

- Реабилитация жертв репрессий по обновленному закону началась

-Проведена масштабная работа по популяризации украинской истории и развенчание мифов о нашем прошлом.

Уверен, работа Института должна быть продолжена. Должны воплотиться начатые институциональные проекты - создание Музея Революции достоинства и Архива национальной памяти. Следует продолжать работу по популяризации истории - это знания, которые делают нас не только умнее, но и сильнее".

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Напомним: