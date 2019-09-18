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У Польщі затримали українця, який на човні ввозив мігрантів до Британії

Середа, 18 вересня 2019, 14:08

Співробітники Прикордонної служби Польщі з Медики затримали 34-річного українця, на якого французька влада видала європейський ордер на арешт. Чоловіка підозрюють у нелегальному перевезенні іммігрантів з Франції до Великої Британії.

Про це заявила прессекретар Бескидського відділу Прикордонної служби Ельжбєта Пікор, повідомляє "Європейська правда", посилаючись на "Польське радіо".

Чоловіка затримали в ніч на 18 вересня під час перевірки пасажирів автобуса, який їхав із Польщі через прикордонний перехід у Медиці (Підкарпатське воєводство).

Українця підозрюють в участі у злочинній групі, яка перевозила іммігрантів з Франції до Великої Британії на човні, використовуючи Ла-Манш. Інтерпол шукав підозрюваного в десятках країн світу.

Чоловік перебував у Польщі легально і повертався до свого рідного міста в Україні. "Коли його затримали прикордонники, він був абсолютно здивований і не очікував такого перебігу подій", - сказала вона.

З початку 2019 року підкарпатські прикордонники вже затримали понад 250 осіб, розшукуваних польською владою та правоохоронними органами інших європейських країн.

Євопейська правда

Теми: Польщаукраїнці
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