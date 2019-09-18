В Польше задержали украинца, который на лодке ввозил мигрантов в Британию

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Среда, 18 сентября 2019, 14:08

Сотрудники Пограничной службы Польши из Медыки задержали 34-летнего украинца, на которого французские власти выдали европейский ордер на арест. Мужчину подозревают в нелегальной перевозке иммигрантов из Франции в Великобританию.

Об этом заявила пресс-секретарь Бескидского отдела пограничной службы Эльжбета Пикор, сообщает "Европейская правда", ссылаясь на "Польское радио".

Мужчину задержали в ночь на 18 сентября во время проверки пассажиров автобуса, который ехал из Польши через пограничный переход в Медыке (Подкарпатское воеводство).

Украинца подозревают в участии в преступной группе, которая перевозила иммигрантов из Франции в Великобританию на лодке, используя Ла-Манш. Интерпол искал подозреваемого в десятках стран мира.

Мужчина находился в Польше легально и возвращался в свой родной город в Украине. "Когда его задержали пограничники, он был совершенно удивлен и не ожидал такого развития событий", - сказала она.

С начала 2019 года подкарпатские пограничники уже задержали более 250 человек, разыскиваемых польскими властями и правоохранительными органами других европейских стран.

Европейская правда

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Темы: Польша украинцы


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