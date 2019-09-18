У дата-центрі "Інформаційних судових систем" майнили криптовалюту – ДБР

Двох осіб із Державної судової адміністрації підозрюють у незаконному використанні її мережі й комп’ютерів для роботи інтернет-магазинів і видобутку криптовалюти.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Слідчі київського управління ДБР оголосили підозру працівникам держпідприємства "Інформаційні судові системи" Державної судової адміністрації.

За попередньою інформацією: вони встановили на мережеве та комп’ютерне обладнання шкідливе програмне забезпечення з метою налагодження роботи інтернет-магазинів та використання потужності серверів для видобутку криптовалюти.

Факти таких протиправних дій підтверджено висновками експерта.

Деталі: Під час огляду мережевого обладнання дата-центру ДП "Інформаційні судові системи" встановлено:



- наявність шкідливого програмного забезпечення "MinerGate", яке з 01.01.2018 здійснювало видобуток електронних грошей (криптовалюти), використовуючи потужності та електроенергію ДСА України;

- незаконне використання серверного обладнання ДСА для роботи низки приватних ресурсів – декількох інтернет-магазинів;

- інсталяційний файл шкідливого програмного забезпечення з функцією спеціального технічного засобу негласного отримання інформації.

Це програмне забезпечення було встановлено на окремих ноутбуках держпідприємства "Інформаційні судові системи". Ці комп’ютери використовувалися для налаштування серверів, комп’ютерів Державної судової адміністрації України та судів Києва.

Двом працівникам ДП оголосили підозру у: несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж та створенні з метою використання шкідливих програмних чи технічних засобів (ч.1 ст.361, ч.2 ст.361, ч.1 ст.361-1 ККУ); незаконному придбанні та використанні спеціальних технічних засобів отримання інформації та створенні з метою використання шкідливих програмних чи технічних засобів (ч.1 ст.359, ч.1 ст.361-1 ККУ).

Досудове розслідування триває.