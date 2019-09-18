В дата-центре "Информационных судебных систем" майнили криптовалюту – ГБР

1480 просмотров
Среда, 18 сентября 2019, 14:27

Двоих сотрудников Государственной судебной администрации подозревают в незаконном использовании ее сети и компьютеров для работы интернет-магазинов и добычи криптовалюты.

Источник: Государственное бюро расследований

Следователи киевского управления ГБР объявили подозрение работникам госпредприятия "Информационные судебные системы" Государственной судебной администрации.

По предварительной информации: они установили на сетевое и компьютерное оборудование вредоносное программное обеспечение с целью налаживания работы интернет-магазинов и использования мощности серверов для добычи криптовалюты.

Факты таких противоправных действий подтверждены выводами эксперта.

Детали: При осмотре сетевого оборудования дата-центра ГП "Информационные судебные системы" установлено:

- наличие вредоносного программного обеспечения "MinerGate", которое с 01.01.2018 осуществляло добычу электронных денег (криптовалюты), используя мощности и электроэнергию ГСА Украины;

- незаконное использование серверного оборудования ГСА для работы ряда частных ресурсов – нескольких интернет-магазинов;

- установочный файл вредоносного программного обеспечения с функцией специального технического средства негласного получения информации.

Это программное обеспечение было установлено на отдельных ноутбуках госпредприятия "Информационные судебные системы". Эти компьютеры использовались для настройки серверов, компьютеров Государственной судебной администрации Украины и судов Киева.

Двум работникам ГП объявили подозрение в: несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей и создании с целью использования вредных программных или технических средств (ч.1 ст.361, ч.2 ст.361, ч. 1 ст.361-1 УК); незаконном приобретении и использовании специальных технических средств получения информации и создании с целью использования вредных программных или технических средств (ч.1 ст.359, ч.1 ст.361-1 УК).

Досудебное расследование продолжается.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ГБР технологии суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
Выплата для 1000 судей: Порошенко не пришел на допрос в ГБР 18 сентября 2019, 13:43
Суд арестовал всю недвижимость "Кузни на Рыбальском" 17 сентября 2019, 15:47
Супрун: ГБР сфабриковало дело против Минздрава 16 сентября 2019, 17:15
Все новости
Главные новости
На заправке в Николаеве расстреляли трех человек
После бунта нардепов "Слуга народа" переписывает скандальный законопроект
Выплата для 1000 судей: Порошенко не пришел на допрос в ГБР
Кабинет министров уволил Вятровича
Все новости
психология

10 признаков, что у вас могут быть не здоровые границы со своей мамой

мнение

Почему обед лучше приготовить дома

Фото

Что скрывается за красивой картинкой

Поиск по сайту
Архив
Весь архів