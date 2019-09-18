В дата-центре "Информационных судебных систем" майнили криптовалюту – ГБР

Двоих сотрудников Государственной судебной администрации подозревают в незаконном использовании ее сети и компьютеров для работы интернет-магазинов и добычи криптовалюты.

Источник: Государственное бюро расследований

Следователи киевского управления ГБР объявили подозрение работникам госпредприятия "Информационные судебные системы" Государственной судебной администрации.

По предварительной информации: они установили на сетевое и компьютерное оборудование вредоносное программное обеспечение с целью налаживания работы интернет-магазинов и использования мощности серверов для добычи криптовалюты.

Факты таких противоправных действий подтверждены выводами эксперта.

Детали: При осмотре сетевого оборудования дата-центра ГП "Информационные судебные системы" установлено:

- наличие вредоносного программного обеспечения "MinerGate", которое с 01.01.2018 осуществляло добычу электронных денег (криптовалюты), используя мощности и электроэнергию ГСА Украины;

- незаконное использование серверного оборудования ГСА для работы ряда частных ресурсов – нескольких интернет-магазинов;

- установочный файл вредоносного программного обеспечения с функцией специального технического средства негласного получения информации.

Это программное обеспечение было установлено на отдельных ноутбуках госпредприятия "Информационные судебные системы". Эти компьютеры использовались для настройки серверов, компьютеров Государственной судебной администрации Украины и судов Киева.

Двум работникам ГП объявили подозрение в: несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей и создании с целью использования вредных программных или технических средств (ч.1 ст.361, ч.2 ст.361, ч. 1 ст.361-1 УК); незаконном приобретении и использовании специальных технических средств получения информации и создании с целью использования вредных программных или технических средств (ч.1 ст.359, ч.1 ст.361-1 УК).

Досудебное расследование продолжается.