На заправці в Миколаєві розстріляли трьох людей
Поліція розслідує обставини загибелі трьох людей, тіла яких знайдені у Миколаєві на АЗС.
Джерело: поліція Миколаївської області, "Новости N"
Дослівно: "Повідомлення про виявлення тіл працівників автозаправної станції з вогнепальними пораненнями надійшло до поліції сьогодні близько 12:20".
Деталі: Наразі на місці події, на чолі з керівництвом регіональної поліції, працює слідчо-оперативна група, слідчі, оперативники Головного управління, криміналісти, кінолог зі службовим собакою, експерти.
У місті введено спеціальну поліцейську операцію "Сирена". Відомості про подію внесено до ЄРДР за ст. 115 КК України "Умисне вбивство".
Місцеві журналісти зазначають, що АЗС "Фактор" є однією з найбільших газових заправок в місті.
За їхніми даними, тіла загиблих виявила дружина одного з працівників заправки. Прийшовши на заправку і побачивши, що в касі нікого немає, вона увійшла в приміщення і побачила три тіла в калюжах крові. Один з них був її чоловіком.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua