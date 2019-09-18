На заправці в Миколаєві розстріляли трьох людей

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Середа, 18 вересня 2019, 14:40

Поліція розслідує обставини загибелі трьох людей, тіла яких знайдені у Миколаєві на АЗС.

Джерело: поліція Миколаївської області, "Новости N"

Дослівно: "Повідомлення про виявлення тіл працівників автозаправної станції з вогнепальними пораненнями надійшло до поліції сьогодні близько 12:20".

 

Деталі: Наразі на місці події, на чолі з керівництвом регіональної поліції, працює слідчо-оперативна група, слідчі, оперативники Головного управління, криміналісти, кінолог зі службовим собакою, експерти.

У місті введено спеціальну поліцейську операцію "Сирена". Відомості про подію внесено до ЄРДР за ст. 115 КК України "Умисне вбивство".

Місцеві журналісти зазначають, що АЗС "Фактор" є однією з найбільших газових заправок в місті.

За їхніми даними, тіла загиблих виявила дружина одного з працівників заправки. Прийшовши на заправку і побачивши, що в касі нікого немає, вона увійшла в приміщення і побачила три тіла в калюжах крові. Один з них був її чоловіком.

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Теми: кримінал Миколаїв поліція


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