На заправке в Николаеве расстреляли трех человек

Полиция расследует обстоятельства гибели трех человек, тела которых найдены в Николаеве на АЗС.

Источник: полиция Николаевской области, "Новости N"

Дословно: "Сообщение об обнаружении тел работников автозаправочной станции с огнестрельными ранениями поступило в полицию около 12:20".

Детали: Сейчас на месте происшествия во главе с руководством региональной полиции работает следственно-оперативная группа, следователи, оперативники Главного управления, криминалисты, кинолог со служебной собакой, эксперты.

В городе введена специальная полицейская операция "Сирена". Сведения о событии внесены в Единый реестр в ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".

Местные журналисты отмечают, что АЗС "Фактор" является одной из крупнейших газовых заправок в городе.

По их данным, тела погибших обнаружила жена одного из работников заправки. Придя на заправку и увидев, что в кассе никого нет, она вошла в помещение и увидела три тела в лужах крови.