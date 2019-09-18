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Дві кращі тенісистки України заявлені на турнір "Кубок Кремля"

Середа, 18 вересня 2019, 15:52

Перша і друга ракетки України Еліна Світоліна і Даяна Ястремська заявлені на турнір "Кубок Кремля", який 14-20 жовтня проходитиме у Москві.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Тенісистки є у переліку заявлених учасниць на сайті організаторів змагання.

 

На сторінці "Кубку Кремля" у Facebook вказано, що цьогоріч у московський спорткомплекс "Крилатське", де проходитиме турнір, серед інших "приїде і третя ракетка світу, півфіналістка "Вімблдону" і US OPEN Еліна Світоліна".

І навіть фото зі Світоліною в центрі публікують.

 

Повідомляється, що серед інших титулованих тенісисток будуть на змаганнях також шоста ракетка світу, переможниця двох турнірів Grand Slam в одиночному розряді і 20 турнірів WTA Сімона Халеп, переможниця турніру "ВТБ Кубок Кремля-2018" Дар’я Касаткіна, номер 11-й у світовому рейтингу Йоганна Конта, переможниця двох турнірів Grand Slam в одиночному розряді і підсумкового турніру WTA Петра Квітова.

Самі Світоліна і Ястремська, пише видання, поки не давали офіційних коментарів щодо участі в турнірі у Росії.

За даними Sport.ua, Світоліна в останній раз приїжджала на цей турнір в 2016 році і стала півфіналісткою.

Ястремська брала участь в "Кубку Кремля" один раз, у 2017 році вона програла ще на старті відбірного туру.

"Українська правда" у Threads

Теми: спортРосія
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