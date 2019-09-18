Две лучшие теннисистки Украины заявлены на турнир "Кубок Кремля"

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Среда, 18 сентября 2019, 15:52

Первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявлены на турнир "Кубок Кремля", который 14-20 октября будет проходить в Москве.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Теннисистки значатся в перечне заявленных участников на сайте организаторов соревнования.

 

На странице "Кубка Кремля" в Facebook указано, что в этом году в московский спорткомплекс "Крылатское", где будет проходить турнир, среди прочих "приедет и третья ракетка мира, полуфиналистка "Уимблдона" и US OPEN Элина Свитолина".

И даже фото со Свитолиной в центре публикуют.

 

Сообщается, что среди других титулованных теннисисток будут на соревнованиях также шестая ракетка мира, победительница двух турниров Grand Slam в одиночном разряде и 20 турниров WTA Симона Халеп, победительница турнира "ВТБ Кубок Кремля-2018" Дарья Касаткина, номер 11-й в мировом рейтинге Иоганна Конта, победительница двух турниров Grand Slam в одиночном разряде и итогового турнира WTA Петра Квитова.

Сами Свитолина и Ястремская, пишет издание, пока не давали официальных комментариев относительно участия в турнире в России.

По данным Sport.ua, Свитолина в последний раз приезжала на этот турнир в 2016 году и стала полуфиналисткой.

Ястремская участвовала в "Кубке Кремля" один раз, в 2017 году она проиграла еще на старте отборочного тура.

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Темы: спорт Росcия


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