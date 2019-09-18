Глава МЗС уже дав згоду на формулу Штайнмаєра

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив про те, що він дав згоду на так звану "формулу Штайнмаєра" щодо врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу.

Про це він заявив на спільному засіданні парламентських комітетів з євроінтеграції та закордонних справ, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми домовилися про формулу Штайнмаєра на зустрічі радників 2 вересня, і я можу навести те, на що я дав згоду. Закон про особливий статус вступає в дію в попередньому форматі на момент проведення виборів, а остаточно набуває чинності після рішення БДІПЛ ОБСЄ (про визнання виборів чесними, - ЄП)", - сказав Пристайко.

"Це – те, що записане в рішення. Більше там нічого немає. Треба щоби всі партії, представлені за цим столом, всі медіа, представлені тут, мали доступ до виборів, і так далі. Тільки тоді вибори можуть бути визнані такими, що відповідають стандартам ОБСЄ", - додав міністр.

Він наголосив, що для проведення виборів на окупованій частині Донбасу спочатку мають бути створені відповідні умови.

"Спочатку створюються необхідні безпекові умови, і тільки проводяться вибори, президент Зеленський це чітко сказав", - додав глав МЗС.

Нагадаємо:

Росія вимагає від України офіційного письмового підтвердження "формули Штайнмаєра" в якості умови для Нормандської зустрічі на найвищому рівні.

Виходячи з цього, згода Пристайка на зустрічі 2 вересня була попередньою - йшлося про погодження тексту формули, а не її офіційного затвердження з боку держави.

В останні дні у Києві точиться дискусія про можливість застосування "формули Штайнмаєра для врегулювання на Донбасі.

Детальніше про неї читайте у статті "За лаштунками "формули Штайнмаєра": що вона означає та як зробити її безпечною"

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